24.04.2026, 10:39

Нужна помощь: житель Мангистау Руслан Алагозов нуждается в срочной пересадке почки

Общество Наталья Вронская

В Мангистауской области семья Алагозовых обращается к жителям с просьбой о помощи. Их брату, сыну и мужу Руслану Алагозову поставлен диагноз «Почечная недостаточность 4 стадии». По словам родных, состояние мужчины стремительно ухудшается, и без своевременного лечения ситуация может стать критической, передает Lada.kz.

Фото предоставлено родственниками Руслана Алагозова
В медицинском заключении, предоставленном семьей сказано, что на данный момент поражено поражено более 88% почек. Несмотря на то, что орган пока продолжает работать, медики настаивают на срочной трансплантации. Это позволит избежать тяжелых осложнений и сохранить жизнь пациента.

Врачи рекомендуют провести операцию как можно раньше. Это единственный шанс остановить развитие болезни и вернуть Руслана к нормальной жизни, - рассказали близкие.

Для проведения лечения семья планирует отправиться в Минск (Беларусь), где пациенту необходимо пройти полное обследование, встать в лист ожидания донорского органа и провести операцию по пересадке почки.

Общая стоимость лечения составляет около 40 миллионов тенге. Для семьи эта сумма является неподъемной, поэтому они вынуждены обратиться за поддержкой к неравнодушным людям.

Мы просим помощи у всех, кто может откликнуться. Любая сумма имеет значение. Мы верим, что вместе сможем спасти жизнь близкого нам человека, - говорят родственники.

Связаться с семьей и отправить материальную помощь можно по номеру телефона супруги Руслана – Ассели Алагозовой: +7 (776) 888-00-22 (карты Kaspi и Halyk привязаны к номеру).

Семья выражает благодарность каждому, кто откликнется и поддержит в трудной ситуации.

*Публикуется с согласия субъекта персональных данных в соответствии со статьёй 7 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь