Нужна помощь: житель Мангистау Руслан Алагозов нуждается в срочной пересадке почки

В Мангистауской области семья Алагозовых обращается к жителям с просьбой о помощи. Их брату, сыну и мужу Руслану Алагозову поставлен диагноз «Почечная недостаточность 4 стадии». По словам родных, состояние мужчины стремительно ухудшается, и без своевременного лечения ситуация может стать критической, передает Lada.kz .

Фото предоставлено родственниками Руслана Алагозова

В медицинском заключении, предоставленном семьей сказано, что на данный момент поражено поражено более 88% почек. Несмотря на то, что орган пока продолжает работать, медики настаивают на срочной трансплантации. Это позволит избежать тяжелых осложнений и сохранить жизнь пациента.

Врачи рекомендуют провести операцию как можно раньше. Это единственный шанс остановить развитие болезни и вернуть Руслана к нормальной жизни, - рассказали близкие.

Для проведения лечения семья планирует отправиться в Минск (Беларусь), где пациенту необходимо пройти полное обследование, встать в лист ожидания донорского органа и провести операцию по пересадке почки.

Общая стоимость лечения составляет около 40 миллионов тенге. Для семьи эта сумма является неподъемной, поэтому они вынуждены обратиться за поддержкой к неравнодушным людям.

Мы просим помощи у всех, кто может откликнуться. Любая сумма имеет значение. Мы верим, что вместе сможем спасти жизнь близкого нам человека, - говорят родственники.

Связаться с семьей и отправить материальную помощь можно по номеру телефона супруги Руслана – Ассели Алагозовой: +7 (776) 888-00-22 (карты Kaspi и Halyk привязаны к номеру).

Семья выражает благодарность каждому, кто откликнется и поддержит в трудной ситуации.

*Публикуется с согласия субъекта персональных данных в соответствии со статьёй 7 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».