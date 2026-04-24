Стало известно, когда заработает аэропорт в Кендерли

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев сегодня, 24 апреля, на брифинге в Сенате рассказал о планах по запуску аэропорта в Кендерли, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: эскиз, предоставленный Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Журналисты спросили министра, в какие сроки достроят аэропорт и когда можно будет прилетать напрямую в Кендерли.

В следующем году. Тестовые технические рейсы на восток по Зайсану мы уже в этом году можем обеспечить, но базовые полеты будут в следующем году, - сказал Нурлан Сауранбаев.

Он также прокомментировал вопрос с покупкой билетов в Кендерли.

По билетам еще вопрос открытый, потому что там есть вопросы субсидий со стороны тех акиматов, которые к себе туристов заманивают. Этот вопрос будет влиять на переговоры с авиакомпаниями, - добавил министр.

Напомним, в феврале 2025 года глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев сообщил, что в курортной зоне, расположенной в Кендерли, построят аэропорт. В феврале 2025 года власти предоставили эскизы того, как будет выглядеть воздушная гавань. Кроме того, глава населенного пункта Медет Токтасынов рассказал, какие направления будет обслуживать аэропорт. Также сообщалось, что объект возводят в ускоренном режиме.