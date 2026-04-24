Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
24.04.2026, 14:38

FlyArystan расширяет летнюю программу полетов в Актау

Наталья Вронская

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил об увеличении летней программы полетов 2026 года из нескольких городов страны в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Так, в период с 3 июня по 28 августа по направлению Актау – Шымкент – Актау добавлены обратные рейсы.

С 1 июня по 31 августа добавлен дополнительный день выполнения рейсов по маршруту Актау – Актобе – Актау.

Отмечается, что расширение расписания предоставляет пассажирам больше возможностей для планирования поездок – от коротких путешествий на выходные до комбинированных маршрутов с удобными пересадками внутри маршрутной сети.

Параллельно авиакомпания усиливает международную программу на 2026 год, расширяя географию полетов из столицы Казахстана и западной базы авиакомпании. Из Астаны будут выполняться новые рейсы по направлениям: Газипаша (Аланья), Батуми и Иссык-Куль (Тамчы). При этом по направлению Кутаиси расширяется программа полетов, а Ташкент сохраняется в маршрутной сети на регулярной основе.

Из Актау летом будут выполняться рейсы в Батуми, Баку и Кутаиси. Рейсы в Батуми будут выполняться с 6 июня по 29 августа по вторникам и субботам, в Баку – с 1 апреля по 23 октября дважды в неделю (по средам и пятницам). Кутаиси входит в круглогодичную маршрутную сеть авиакомпании, при этом в летний период частота рейсов увеличивается до трех раз в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Напомним, ранее сообщалось о запуске прямого авиасообщения между Актау и Батуми.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь