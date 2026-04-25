На дорогах Мангистау заработали «фильтры»: полиция внедрила новый формат контроля

На трассах республиканского и местного значения Мангистауской области ввели новый формат обеспечения дорожной безопасности – фильтрационные контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает Lada.kz.
Основная цель внедрения таких постов – повышение дисциплины среди участников дорожного движения, строгий контроль за соблюдением ПДД и усиление профилактики для снижения числа аварий на дорогах.
В рамках «фильтрации» сотрудники полиции проводят комплексную проверку:
Эта инициатива является частью масштабной работы по формированию культуры вождения и повышению ответственности автовладельцев. Полицейские уверены, что работа подобных мобильных постов позволит укрепить дорожную безопасность на территории всей области.
Правоохранители призывают водителей с пониманием отнестись к работе фильтрационных постов, заранее проверять исправность автомобилей и наличие всех необходимых документов перед выездом на трассу.
