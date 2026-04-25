Из Актау – в ресторан со звездой Мишлен: выпускник колледжа стал шеф-поваром в Испании

Выпускник колледжа туризма Чингиз Заруов прошел путь от студента до шеф-повара в ресторане со звездой Мишлен и стал специалистом международного уровня. Его история – в материале Lada.kz .

Чингиз Заруов. Фото управления образования Мангистауской области

По информации управления образования Мангистауской области, Чингиз Заруов окончил колледж в 2016 году по специальности «Организация питания», получив квалификацию «технолог-менеджер». Уже в студенческие годы он проявлял активность, стремление к знаниям и умение совмещать учебу с практикой, что позволило ему сформировать сильную профессиональную базу.

Сегодня он работает в ресторане Zelai Txiki, отмеченном звездой Мишлен. Он также с отличием окончил магистратуру в Basque Culinary Center – одном из ведущих гастрономических учебных центров мира, расположенном в городе Ласарте-Ория.

В своей работе парень отвечает за ключевые направления кухни, включая обработку рыбы, приготовление блюд на открытом огне и процессы ферментации.

История молодого специалиста стала примером того, как упорство, образование и стремление к развитию позволяют выйти на международный уровень.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о шеф-кондитере Екатерине Круцкой, работавшей в заведениях у мультимиллиардера Романа Абрамовича и сына кинорежиссера Никиты Михалкова. Подробнее по ссылке.