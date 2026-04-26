Как поручил аким: жители Актау требуют оставить доступ к школьному стадиону

Жители 3-го микрорайона Актау обратились к городским властям с просьбой решить вопрос доступа на территорию школы №2. Об этом передаёт Lada.kz .

По словам горожан, в последние месяцы ворота учебного заведения закрываются по выходным дням, а также в будни после 19:00. Ранее на территорию школы жители близлежащих домов приходили для занятий спортом: взрослые — на пробежку или пешую прогулку, а дети — для игры в футбол.

Как утверждают жители, охрана объясняет ограничения распоряжением директора школы. В результате доступ на школьный стадион оказался полностью ограничен в неучебное время.

«Мы регулярно выходили на пробежку вокруг школы, дети играли в футбол. Сейчас такой возможности нет — ворота закрыты на замок», — отмечают горожане.

Авторы обращения подчеркивают, что не у всех есть возможность посещать платные спортивные залы, стоимость которых, по их словам, может достигать 20 тысяч тенге. В связи с этим они просят акимат города вмешаться и рассмотреть возможность открытия школьной территории для жителей в вечернее время и выходные дни.

Жители также ссылаются на ранее озвученную позицию руководства области о необходимости обеспечивать доступ к спортивной инфраструктуре при школах для населения.

Напомним, в декабре прошлого года аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил открыть школьные стадионы для взрослых в вечернее время, чтобы они могли заниматься спортом и бегом.

Редакция ожидает комментарий от городского отдела образования акимата Актау.