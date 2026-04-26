26.04.2026, 15:38

Как поручил аким: жители Актау требуют оставить доступ к школьному стадиону

Общество 0 1 195 Ольга Максимова

Жители 3-го микрорайона Актау обратились к городским властям с просьбой решить вопрос доступа на территорию школы №2. Об этом передаёт Lada.kz.

Фото: yandex.kz/maps
Фото: yandex.kz/maps

По словам горожан, в последние месяцы ворота учебного заведения закрываются по выходным дням, а также в будни после 19:00. Ранее на территорию школы жители близлежащих домов приходили для занятий спортом: взрослые — на пробежку или пешую прогулку, а дети — для игры в футбол.

Как утверждают жители, охрана объясняет ограничения распоряжением директора школы. В результате доступ на школьный стадион оказался полностью ограничен в неучебное время.

«Мы регулярно выходили на пробежку вокруг школы, дети играли в футбол. Сейчас такой возможности нет — ворота закрыты на замок», — отмечают горожане.

Авторы обращения подчеркивают, что не у всех есть возможность посещать платные спортивные залы, стоимость которых, по их словам, может достигать 20 тысяч тенге. В связи с этим они просят акимат города вмешаться и рассмотреть возможность открытия школьной территории для жителей в вечернее время и выходные дни.

Жители также ссылаются на ранее озвученную позицию руководства области о необходимости обеспечивать доступ к спортивной инфраструктуре при школах для населения.

Напомним, в декабре прошлого года аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил открыть школьные стадионы для взрослых в вечернее время, чтобы они могли заниматься спортом и бегом.

Редакция ожидает комментарий от городского отдела образования акимата Актау.

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь