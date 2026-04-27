«Не молчите»: уполномоченный по этике в Актау обратился к жителям

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области призвали не оставлять без внимания случаи некорректного поведения госслужащих — каждое обращение может повлиять на качество работы ведомств. Специалисты рассказали, кто контролирует соблюдение служебной этики и куда можно обратиться с жалобой, сообщает Lada.kz .

Ертуган Утегенов. Фото предоставили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области

Вопросы служебной этики, противодействия коррупции и доверия граждан сегодня остаются одними из ключевых в работе налоговых органов. В Мангистауской области за этим направлением следит уполномоченный по этике - заместитель руководителя Департамента государственных доходов Ертуган Утегенов.

По его словам, основная задача - не просто контролировать соблюдение норм, а формировать культуру честной и открытой работы среди сотрудников.

«Честность, беспристрастность и открытость - это не просто требования закона, а основа доверия к нашей работе», - отметил Ертуган Утегенов.

В ведомстве регулярно проводят обучающие семинары, встречи с сотрудниками и разъяснительную работу. Особое внимание уделяется молодым специалистам, чтобы с первых дней службы формировать правильные профессиональные ценности.

Основные принципы работы - законность, добросовестность, уважение к гражданам и прозрачность. Сотрудникам запрещено использовать служебное положение в личных целях, принимать подарки, допускать конфликты интересов или разглашать конфиденциальную информацию.

Жалобы от граждан и предпринимателей поступают регулярно. Чаще всего они касаются культуры общения, волокиты или некорректного поведения при оказании государственных услуг.

«Каждое обращение рассматривается оперативно и объективно. В большинстве случаев достаточно разъяснительной работы, но при подтверждении нарушений материалы направляются в уполномоченные органы», - подчеркнул Ертуган Утегенов.

Профилактика нарушений ведется системно: семинары проходят как в Актау, так и в Жанаозене и районных подразделениях. Также уполномоченный по этике участвует в аттестациях сотрудников и служебных расследованиях.

Жители региона могут обратиться с жалобой лично в здании департамента государственных доходов по Мангистауской области (31Б микрорайон 31Б, здание №35), либо же через ящик для обращений граждан, установленный в здании. Также по телефону доверия: 8 (7292) 30-13-10. Все заявления рассматриваются конфиденциально.

В департаменте подчеркивают, что сегодня налоговые органы переходят к сервисной модели работы, ориентированной на помощь бизнесу и гражданам.

«Если вы столкнулись с некорректным поведением сотрудника - не молчите. Только вместе можно повысить уровень доверия и качества госуслуг», - отметил Ертуган Утегенов.

Ертуган Утегенов работает в системе органов государственных доходов более 25 лет. С мая 2025 года он занимает должность заместителя руководителя департамента и уполномоченного по этике.

