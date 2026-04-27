18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.04.2026, 11:55

«Не молчите»: уполномоченный по этике в Актау обратился к жителям

Сергей Кораблев

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области призвали не оставлять без внимания случаи некорректного поведения госслужащих — каждое обращение может повлиять на качество работы ведомств. Специалисты рассказали, кто контролирует соблюдение служебной этики и куда можно обратиться с жалобой, сообщает Lada.kz.

Ертуган Утегенов. Фото предоставили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области
Ертуган Утегенов. Фото предоставили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области

Вопросы служебной этики, противодействия коррупции и доверия граждан сегодня остаются одними из ключевых в работе налоговых органов. В Мангистауской области за этим направлением следит уполномоченный по этике - заместитель руководителя Департамента государственных доходов Ертуган Утегенов.

По его словам, основная задача - не просто контролировать соблюдение норм, а формировать культуру честной и открытой работы среди сотрудников.

«Честность, беспристрастность и открытость - это не просто требования закона, а основа доверия к нашей работе», - отметил Ертуган Утегенов.

В ведомстве регулярно проводят обучающие семинары, встречи с сотрудниками и разъяснительную работу. Особое внимание уделяется молодым специалистам, чтобы с первых дней службы формировать правильные профессиональные ценности.

Основные принципы работы - законность, добросовестность, уважение к гражданам и прозрачность. Сотрудникам запрещено использовать служебное положение в личных целях, принимать подарки, допускать конфликты интересов или разглашать конфиденциальную информацию.

Жалобы от граждан и предпринимателей поступают регулярно. Чаще всего они касаются культуры общения, волокиты или некорректного поведения при оказании государственных услуг.

«Каждое обращение рассматривается оперативно и объективно. В большинстве случаев достаточно разъяснительной работы, но при подтверждении нарушений материалы направляются в уполномоченные органы», - подчеркнул Ертуган Утегенов.

Профилактика нарушений ведется системно: семинары проходят как в Актау, так и в Жанаозене и районных подразделениях. Также уполномоченный по этике участвует в аттестациях сотрудников и служебных расследованиях.

Жители региона могут обратиться с жалобой лично в здании департамента государственных доходов по Мангистауской области (31Б микрорайон 31Б, здание №35), либо же через ящик для обращений граждан, установленный в здании. Также по телефону доверия: 8 (7292) 30-13-10. Все заявления рассматриваются конфиденциально.

В департаменте подчеркивают, что сегодня налоговые органы переходят к сервисной модели работы, ориентированной на помощь бизнесу и гражданам.

«Если вы столкнулись с некорректным поведением сотрудника - не молчите. Только вместе можно повысить уровень доверия и качества госуслуг», - отметил Ертуган Утегенов.

Ертуган Утегенов работает в системе органов государственных доходов более 25 лет. С мая 2025 года он занимает должность заместителя руководителя департамента и уполномоченного по этике.

Напомним, в Актау сменился прокурор: кто он и какой помощи от него ждет население, по ссылке здесь.

 

9
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь