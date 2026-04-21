В Актау сменился прокурор: кто он и какой помощи от него ждет население

Уже почти шесть месяцев прокуратуру Актау возглавляет Даулбай Челпеков. Редакция Lada.kz решила поближе познакомить население с городским прокурором, рассказать о результатах его работы и о том, какой он человек вне официальной должности.

В конце ноября 2025 года Даулбай Челпеков был назначен на должность прокурора Актау. Уже почти полгода он возглавляет городской надзорный орган. Журналист побеседовал с Даулбаем Челпековым о самых актуальных вопросах, работе прокуратуры, значимых реализованных кейсах, личном приёме граждан и его взгляде на состояние правопорядка в городе.

О семье и жизни вне работы

Даулбай Нурлыбаевич родился 24 ноября 1990 года в Актау. В 1997 году пошёл в первый класс средней школы №18 в селе Кызылтобе, затем в 2005 году продолжил обучение в средней школе №14 в Актау, где в 2006 году закончил 9 класс.

В 2009 году он с отличием окончил Актауский филиал колледжа «Кайнар» по специальности «Правоведение». В 2012 году также с отличием завершил обучение на юридическом факультете Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а в 2014 году в этом же вузе получил степень магистра права.

Как рассказал сам Даулбай Челпеков, выбор профессии для него был осознанным с детства, он вырос в семье юристов, поэтому рано определился с будущей сферой деятельности.

Он старший в семье, у него есть младшая сестра и брат. Сегодня Даулбай Челпеков женат и воспитывает четверых сыновей. Несмотря на высокую занятость, он старается проводить время с семьёй – дети учатся в школе и живут обычной жизнью.

В свободное время, которого, по его словам, совсем немного, он занимается спортом, особенно любит плавание. В юности также занимался боксом, который помог ему выработать дисциплину и силу характера.

За официальной должностью прокурора стоит обычный человек, для которого важны семья, работа и жизненные ценности.

Карьера

Профессиональный путь в органах прокуратуры Даулбай Челпеков начал 18 января 2013 года с должности помощника прокурора Актау. В ноябре 2017 года был назначен начальником отдела по защите общественных интересов прокуратуры города. С февраля 2019 года являлся заместителем прокурора Актау, а с февраля 2023 года возглавлял прокуратуру Мунайлинского района.

В должности прокурора Актау я уже пять месяцев. С первых дней я поставил перед собой задачу не просто ознакомиться с текущей ситуацией, а глубоко разобраться в реальном состоянии законности в городе. Говоря откровенно, в нашей работе нельзя опираться только на отчеты – важно видеть, как нормы закона работают на практике. Основной акцент делается на защиту прав граждан, усилении надзорной функции и наведении порядка в проблемных сферах. Для меня принципиально было не откладывать решения, а сразу выстраивать системную, понятную и результативную работу, - сказал прокурор.

Итоги работы

Даулбай Челпеков поделился основными результатами работы и ключевыми кейсами, реализованными в период его руководства.

По его словам, главная задача – защита конституционных прав граждан, в том числе в уголовных делах. Благодаря проведённой работе удалось снизить уровень преступности на 7,1% – с 422 до 392 случаев.

Нами выявлен факт неисполнения тарифной сметы на сумму 30 млн в ГКП «Каспий жылу су арнасы». В результате принятых мер снижены тарифы по отводу сточных вод (канализация): если раньше жители платили 88 тенге за кубический метр, то сегодня тариф составляет 86 тенге, это затронуло права более 105 тысячи потребителей, в том числе 1,5 тысячи субъектов бизнеса. Вопросы соблюдения прав граждан находятся на постоянном контроле прокуратуры города. Это всего лишь примеры, которые уже реализованы, - отметил он.

Реализованных кейсов действительно много, и перечислить их все невозможно, однако, как отмечает прокурор, во всех случаях была оказана помощь гражданам.

Обращения жителей Актау

По словам прокурора, чаще всего жители обращаются по вопросам следствия, социальной защиты, жилищных условий и трудовых прав. Это говорит о том, что людей волнуют базовые жизненные вопросы.

Проблематика, с которой мы сталкиваемся, напрямую отражает повседневную жизнь людей. Это вопросы профилактики преступности, ЖКХ, трудовых отношений, социальной защиты. На практике видно, что людей волнуют не абстрактные темы, а конкретные жизненные ситуации. Поэтому наша задача не формально реагировать, а глубоко разбираться в каждом обращении. Я лично контролирую каждое обращение, они все изучается тщательно и предоставляются соответствующие исчерпывающие ответы заявителю, - отметил он.

Однако, по словам прокурора, одними из главных проблем в Актау по-прежнему остаются вопросы долевого строительства.

Как попасть на прием к прокурору

Отвечая на вопрос корреспондента о необходимости встреч прокурора с населением, в том числе с учётом того, что многие жители города могут не знать его в лицо, он подчеркнул, что это, безусловно, является неотъемлемой частью его работы.

Информированность населения постепенно растет, однако людям важно не просто получать информацию, а понимать ее. Говоря искренне, сложные юридические формулировки не всегда воспринимаются. Поэтому мы делаем акцент на открытости и доступности. Чем честнее и понятнее мы объясняем свою позицию, тем выше доверие к органам прокуратуры. В рамках реализации концепции «слышащего государства» нами выстроен алгоритм каналов обратной связи с населением. Встречи с населением мы проводим на системной основе об этом заранее объявляется через СМИ, - сказал Даулбай Челпеков.

Глава городского надзорного органа отметил, что с населением имеется выстроенный канал обратной связи – личные приемы, электронные обращения, социальные сети.

Даулбай Челпеков подчеркнул, что любой житель города имеет возможность без каких-либо затруднений лично попасть к нему на приём.

Личный приём мной и моими заместителями проводится ежедневно. Кроме того, в моё отсутствие граждан принимает дежурный прокурор, а по всем поступившим обращениям мне докладывают. В своей работе я придерживаюсь простого принципа, если человек пришёл, значит, у него есть проблема, и наша задача разобраться в ней по существу. На личных приёмах я стараюсь говорить прямо и доступно, без сложных формулировок, чтобы человек чётко понимал ситуацию и возможные пути её решения, - отметил он.

Попасть на личный приём можно в будние дни – с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов.

Для оперативной связи также можно обратиться к дежурному прокурору по номеру телефона: +7 (775) 813-35-73. Кроме того, для предпринимателей и инвесторов работает call-центр по вопросам защиты бизнеса: +7 (778) 167-67-96.

В заключении прокурор дал оценку состоянию правопорядка в городе:

На сегодняшний день ситуация в городе в целом стабильная и контролируемая. Город у нас не криминальный, преступность имеет тенденцию снижения, однако с учетом географического расположения и развитием туристической инфраструктуры у нас фактический больше людей по сравнению с официальной статистикой, но тем не менее силами полиции город контролируется.

Напомним, ранее прокурор Актау обратился к дольщикам и рекомендовал гражданам перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники.