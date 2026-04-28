Цена безопасности: как в Мангистау борются с производственным травматизмом

Ко Дню охраны труда, который празднуется 28 апреля, в Казахстане эксперты вновь поднимают один из самых острых вопросов – безопасность сотрудников на рабочем месте. В Мангистауской области, где ключевую роль играет нефтесервисный сектор, тема производственного травматизма остается особенно актуальной. О специфике вопроса охраны безопасности труда рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента государственной инспекции труда Бауржан Кемалов, передает Lada.kz .

По данным департамента государственной инспекции труда Мангистауской области, в 2025 году количество несчастных случаев на производстве снизилось с 63 до 47 по сравнению с 2024 годом. Несмотря на положительную динамику, специалисты подчеркивают: за сухими цифрами стоят реальные травмы и человеческие жизни.

Основная доля происшествий приходится на нефтесервисные компании. Однако несчастные случаи происходят и в строительстве, и в малом бизнесе – зачастую там, где задействованы неквалифицированные работники и игнорируются базовые требования безопасности.

Согласно Трудовому кодексу РК, работодатель обязан в течение 24 часов уведомить инспекцию труда о происшествии. После медицинского заключения о тяжести травмы создается комиссия, которая устанавливает причины, обстоятельства и виновных.

Далее материалы передаются в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. По итогам каждого расследования разрабатываются меры, направленные на предотвращение подобных случаев.

Формальность вместо реальной безопасности

Несмотря на требования закона, во многих компаниях охрана труда остается формальностью.

Работники проходят инструктажи «для галочки», а обучение зачастую существует только на бумаге. Бывают случаи, когда сотрудники получают удостоверения о прохождении курсов, фактически не обучаясь. В регионе есть множество компаний по обучению ТБ, которые за плату выдают сертификаты.

Когда человек приступает к работе, он должен пройти вводный инструктаж, а в течение месяца – полноценное обучение с экзаменом. Но расследования показывают, что часто обучение носит формальный характер, - отметил Бауржан Кемалов.

По словам инспекторов труда, ключевая причина большинства несчастных случаев – неудовлетворительная организация рабочего процесса.

Это выражается в отсутствии контроля, спешке и нарушении регламентов. Например, при выполнении сложных производственных процессов не обеспечивается присутствие всех необходимых специалистов, игнорируются сигналы безопасности, а работы выполняются в авральном режиме.

Оценка рисков – обязательный инструмент

С 2025 года в практику активно внедряется оценка профессиональных рисков (ОПР). Работодатель обязан выявлять опасности на рабочих местах и на их основе разрабатывать должностные инструкции.

Именно внедрение ОПР уже дало результат – количество несчастных случаев начало снижаться.

Закон четко определяет требования: в компаниях до 50 сотрудников должен быть как минимум один специалист по охране труда, а при большей численности – полноценная служба.

Однако проверки показывают, что даже эти базовые нормы соблюдаются не всегда. В частности, некоторые нефтесервисные компании пренебрегают этим требованиями. Нарушителям выдаются предписания об устранении.

Страхование: защита или формальность

В Казахстане существует практика страхования работодателем здоровья и жизни сотрудников. Если работодатель застраховал своих работников, то в случае травмирования или смерти на производстве страховая выплачивает все расходы на лечение и компенсации, положенные при временной утрате трудоспособности.

Если работник получает травму, первые четыре месяца за ним сохраняется средняя заработная плата. При утрате трудоспособности страховая компания выплачивает компенсацию – в зависимости от процента потери здоровья, иногда вплоть до пенсионного возраста. С 2024 года работа в этом направлении усилена, и сегодня около 70% работодателей региона застраховали своих сотрудников от несчастных случаев, - рассказал Бауржан Кемалов.

Если сотрудники не застрахованы, то бремя всех выплат ложится на плечи работодателя.

Отдельной проблемой остаются гражданско-правовые договоры (ГПХ). Обычно их заключают при привлечения сотрудника на сдельную работу. Зачастую такой договор заключают при найме строителей. Именно в этой отрасли также фиксируется достаточно большое количество травматизма и гибели. Например, в декабре прошлого года на одной из строек Мунайлинского района работник провалился в шахту лифта с шестого этажа и погиб.

По факту происшествия была создана комиссия. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что пострадавший работал у индивидуального предпринимателя по ГПХ, а не по трудовому договору.

Важно понимать различие: трудовой договор предполагает четко установленный график, режим работы, подчинение внутреннему распорядку. В случае с ГПХ таких условий нет – человек сам определяет, когда ему приходить и уходить, его рабочее время фактически не контролируется. Из-за этого инспекция лишена возможности проводить полноценное расследование, так как отношения носят не трудовой, а гражданско-правовой характер. В подобных ситуациях установление факта трудовых отношений возможно только в судебном порядке. После того, как суд зафиксирует факт трудовых отношений, появляется возможность провести расследование и установить причины произошедшего, - рассказал Бауржан Кемалов.

Он отметил, что ГПХ в Казахстане не запрещен. Он регулируется, в том числе, статьей 27 Трудового кодекса, где прописаны отличия от трудовых отношений. Если работа выполняется по определенной квалификации, должности, с личным исполнением обязанностей и подчинением трудовому распорядку, такие отношения могут быть признаны трудовыми.

Количество жалоб растет

В 2025 году в инспекцию труда поступило около 3800 обращений, из них почти 10% касались условий труда.

Самыми частыми нарушениями стали: отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗов), плохая вентиляция и небезопасные условия на производстве или плохо оборудованное рабочее место, использование самодельного и несертифицированного оборудования.

Часто встречающееся явление: на производстве вместо сертифицированных инструментов, например, кувалд, используется самостоятельно изготовленные. Это является нарушением.

Так, в одной из нефтесервисных компаний после проверки по жалобе работников выявили свыше 30-ти нарушений. При численности персонала свыше ста человек там не было службы охраны труда, не произведена оценка профессиональных рисков, также не было плана аварийной эвакуации и маркировки аварийных выходов.

По всем обращениям проводятся внеплановые проверки.

Нарушения требований охраны труда встречаются не только в крупных компаниях, но и в малом и микробизнесе, в том числе в сфере общепита.

В 2025 году произошел несчастный случай в одном из кафе. Во время работы сотрудница вместе с коллегой поднимала кастрюлю с горячей водой. В какой-то момент ручка посуды не выдержала и сломалась, в результате чего кипяток пролился, и работник получил ожоги.

По итогам расследования была установлена стопроцентная вина работодателя. Его обязали произвести все положенные выплаты в период больничного и периода восстановления. Также были компенсированы расходы на лечение и приобретение необходимых медикаментов.

Что нужно менять

Эксперты сходятся во мнении: ключ к снижению травматизма – не только в контроле, но и в ответственности самих работодателей.

Для безопасной организации рабочего процесса необходимо личное участие руководителей в вопросах безопасности, качественное обучение работников, отказ от формального подхода и усиление контроля за обучающими центрами.

День охраны труда – это напоминание о том, что безопасность на производстве зависит от каждого: от руководителя до рабочего.

В народе недаром говорят: «Техника безопасности написана кровью». За каждым ее пунктом стоят реальные трагедии. И пока инструкции остаются «для галочки», риск трагедий будет сохраняться.

Статистика

В 2024 году в Мангистауской области зарегистрировано 63 несчастных случая, пострадал 81 работник, в том числе 10 женщин.

В 2025 году зарегистрировано 47 несчастных случаев, пострадали 53 работника, в том числе четыре женщины.

В первом квартале 2025 года зарегистрировано восемь несчастных случаев, из них два случая со смертельным исходом и шесть – с тяжелыми травмами.

В первом квартале 2026 года произошло 12 несчастных случаев, из них два – групповые. В девяти случаях зафиксированы тяжелые травмы, один случай закончился смертельным исходом.