Актау станет больше в три раза: в черту города включили часть Каспийского моря

Площадь Актау значительно увеличится – в границы города включили часть акватории Каспийского моря, передает Lada.kz со ссылкой Zakon.kz.
Соответствующее постановление правительства Казахстана принято 23 апреля 2026 года. Документ одобряет совместное решение областного маслихата и акимата об изменении городской черты.
Согласно постановлению, к территории города присоединят земли общей площадью 94 642,2062 гектара. Речь идет преимущественно о землях водного фонда.
Для сравнения: до расширения площадь Актау составляла 29 849 гектаров.
Таким образом, территория города вырастет более чем в три раза.
Постановление вступает в силу с 8 мая 2026 года.
Напомним, ранее сообщалось об увеличении границ Мангистауской области за счет 12 морских миль и площадью 1 638 837,5 гектара (или 16 388,375 квадратных километра).
