28.04.2026, 16:32

С 1 мая в Мангистау изменится расписание рейсов межрайонных автобусов

Наталья Вронская

С 1 мая 2026 года общественный транспорт, связывающий Актау с районными центрами и сельскими населенными пунктами, будет работать по обновленному графику, передает Lada.kz.

Как сообщили в  областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, изменения внесены с учетом обращений и предложений пассажиров. Кроме того, специалисты провели комплексный анализ действующего расписания.

По его итогам часть рейсов с низким пассажиропотоком оптимизировали, а общее расписание движения пересмотрели.

Отмечается, что при разработке нового графика учитывались не только потребности пассажиров, но и производственно-технические возможности перевозчиков. В частности, соблюдение режима труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых и межрейсовых технических осмотров, обеспечение транспортных средств топливом, а также время оборота маршрутов.

Обновленный график движения вступает в силу с 1 мая 2026 года.

Актау – Курык / Курык – Актау:

  • из Актау: в 07:00, 10:10, 14:00, 15:10, 17:50, 19:10 часов;
  • из Курыка: в 07:00, 09:00, 12:00, 15:20, 17:00, 19:00 часов;
  • стоимость проезда – 300 тенге, время в пути – 60 минут.

Актау – Мунайшы / Мунайшы – Актау:

  • из Актау: в 07:10, 09:40, 14:30, 17:00, 19:10 часов;
  • из Мунайшы: в 07:00, 09:30, 14:30, 17:00, 19:00 часов;
  • стоимость проезда – 400 тенге, время в пути – 75 минут.

Актау – Жетыбай / Жетыбай – Актау:

  • из Актау: в 07:10, 10:00, 14:00, 17:10, 19:00 часов;
  • из Жетыбая: в 07:00, 10:00, 14:00, 17:00, 19:00 часов;
  • стоимость проезда – 400 тенге, время в пути – 70 минут.

Актау – Форт-Шевченко / Форт-Шевченко – Актау:

  • из Актау: в 07:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:10, 19:10 часов;
  • из Форт-Шевченко: в 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 часов;
  • стоимость проезда – 500 тг, время в пути – 1 час 45 минут.

Актау – Шетпе / Шетпе – Актау:

  • из Актау: в 07:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:20, 19:20 часов;
  • из Шетпе: в 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 часов;
  • стоимость проезда 700 тенге, время в пути – 2 часа 10 минут.

Актау – Бейнеу / Бейнеу – Актау:

  • из Актау: в 07:00, 14:00, 16:00 часов;
  • из Бейнеу: в 06:00, 08:00, 15:00 часов;
  • стоимость проезда – 2000 тенге, время в пути – 6 часов 10 минут.

