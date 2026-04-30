Экс-президенту морского порта Актау грозит восьмилетнее заключение

Бывшего руководителя морского торгового порта Актау обвинили в пособничестве в совершении уголовного правонарушения, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. На скамье подсудимых оказались ещё три человека, связанных с деятельностью морского порта, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Абай Турикпенбаев. Фото: порт Актау

В Актауском городском суде 30 апреля 2026 года состоялись прения сторон. Дело рассматривается в суде уже полгода, а сам экс-президент морского порта находится в СИЗО с 25 апреля 2025 года. За это время собрано 83 тома уголовного дела на четверых подсудимых.

Гособвинитель запросил для Абая Турикпенбаева 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, а также пожизненное лишение права занимать должности в госструктурах.

Для второго подсудимого, которого также обвиняют в мошенничестве, прокурор запросил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для двух других обвиняемых, которым вменяют пособничество и злоупотребление должностными полномочиями, гособвинение запросило по одному году лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с лишением права занимать должности в различных госучреждениях.

Кроме того, по мнению прокурора, все четверо подсудимых должны возместить в пользу морского порта по 1,8 миллиона тенге.

По словам адвоката, который защищает Абая Турикпенбаева, ни один из свидетелей в суде (а их было больше десятка) не дал показаний в пользу доводов обвинения. Кроме того, по его мнению, в деле нет полноценных доказательств вины подсудимых. Радик Умирболат обратил внимание судьи на то, что у специалистов, которые занимались сбором информации в сфере тарифов морского порта, нет соответствующей квалификации, так как они работают в сфере железнодорожных перевозок.

«Где их дипломы, где сертификаты, где сведения о стаже, где документы, которые подтверждают их компетенции именно в сфере тарифов морского порта? Более того, сам по себе факт работы специалистов в системе железной дороги не означает наличие специальных знаний по тарифам морского порта. Железнодорожные тарифы и тарифы морского порта – это разные сферы регулирования, разные услуги, разные методики. Кроме того, специалисты самостоятельно собирали материалы. В том числе брали объяснения, проводили осмотр. Если бы они были бы сотрудниками правоохранительных органов, то они имели бы право. Но они таковыми не являются. Прокурор сослался на внутренние правила КТЖ. Но эти правила не могут быть выше Уголовно-процессуального кодекса», – сказал адвокат Радик Умирболат.

Также адвокат подчеркнул, что членов комиссии не предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. А в экономическом заключении об ущербе эксперт и вовсе дала правовую оценку, при этом не имея на это права. Во время прений адвокат обратился к суду с требованием – признать собранные доказательства недопустимыми и исключить их из материалов дела.

Решение суда огласят в ближайшее время.