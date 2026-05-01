Вместо уксуса и соды - тайный груз: партию контрабанды выявили на таможенном посту в Мангистау

На таможенном посту «Тажен» в Мангистауской области пресечена попытка незаконного перемещения крупной партии товаров, скрытых под видом продуктов питания, передаёт Lada.kz.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов региона, нарушение выявили совместно с сотрудниками Пограничной службы КНБ РК в автомобильном пункте пропуска «Тажен». Транспорт следовал по экспортному маршруту из России в Таджикистан.

В ходе проверки с использованием инспекционно-досмотрового комплекса у специалистов возникли подозрения на наличие незадекларированного груза. По документам перевозились продукты питания - крахмал, сахар, печенье, уксус, сода и другие товары. Однако при первичном осмотре выявлено существенное несоответствие между заявленным и фактическим содержимым.

В настоящее время проводится полный таможенный досмотр. Специалисты устанавливают точный перечень товаров, их количество, стоимость и характеристики. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров и предоставление недостоверных сведений влечёт ответственность по административному и уголовному законодательству. Бизнес и перевозчиков призывают соблюдать требования таможенных правил и указывать достоверную информацию о перевозимых грузах.