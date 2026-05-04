Жители 4 микрорайона Актау самостоятельно ведут борьбу с нашествием мышей

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №41 в 4 микрорайоне. По их словам, уже почти месяц они самостоятельно борются с нашествием мышей, которые проникают в квартиры из подвала. Добиться помощи от коммунальных служб жильцам не удалось. Руководитель КСК Рысбек Мергенов прокомментировал жалобу жильцов.

Фото жителей Актау

Со слов жильцов дома №41 в 4 микрорайоне, уже почти месяц им приходится самостоятельно бороться с нашествием мышей в квартирах. По их словам, грызуны проникают из подвала, и именно там необходимо проводить дератизацию.

Мы неоднократно обращались и в акимат, и в КСК, однако никакой помощи не получили. Приходится за свой счёт покупать различные отравы и ловушки и расставлять их по квартире. Лично у меня уже поймано 9 мышей, и они продолжают проникать в квартиру, хотя я живу на третьем этаже. Жить в таких условиях становится невыносимо, для меня это уже постоянный стресс, — жалуется одна из жительниц дома.

Жители выражают недоумение по поводу того, почему КСК не проводит дератизацию подвала, учитывая, что проблема затрагивает не одного человека, а весь дом.

В КСК нам сообщили, что дератизация будет проведена после опрессовки труб. Сколько мы ещё можем ждать? Уже почти месяц прошёл, — возмущаются жильцы.

К слову, жителям приходится самостоятельно придумывать различные ловушки, чтобы избавиться от грызунов.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием к руководителю КСК Рысбеку Мергенову.

Каждые два года выполняются испытания теплоносителя — опрессовка. В этом году опрессовка будут проводиться с 12 по 15 мая. Только после их завершения мы приступим к дератизации. Дератизация проводится два раза в год. Во время опрессовки существует риск порывов, поэтому проводить дератизацию заранее нецелесообразно, так как это не даст должного эффекта, — сказал Рысбек Мергенов.

В КСК отметили, что в настоящее время ведётся поиск подрядной организации, которая сможет выполнить данные работы.

Стоит отметить, ранее Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства провёл тендер на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. После подписания договора указанные мероприятия будут проведены в весенний и осенний периоды текущего года. В акимате сообщили, что работы проведут на прибрежной территории от микрорайона «Самал» до морского порта «Актау», а также в микрорайонах 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20 и 20А. Кроме того, мероприятия охватят все детские игровые площадки города, а также населённый пункт «Акжелкен» и село Умирзак.