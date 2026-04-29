Жители Актау сообщают о нашествии крыс на набережной

Сегодня, 29 апреля, в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау. По её словам, она была шокирована количеством крыс на набережной в 14 микрорайоне. Женщина сняла на видео грызунов, свободно передвигающихся по набережной.
На кадрах видно, как крысы бегают среди камней на набережной.
По словам жительницы Актау, видео было снято сегодня, 29 апреля, на набережной в 14 микрорайоне, в районе торгового центра «Астана».
Крыс очень много, они буквально кишат под камнями. Почему их никто не травит, это потенциально опасная ситуация, потому что крысы могут переносить различные инфекции. Я в шоке от увиденного. Теперь даже невозможно спокойно посидеть на набережной на камнях и подышать свежим морским воздухом, - пожаловалась жительница Актау.
Немаловажно добавить, что от населения также поступали жалобы на то, что некоторые горожане после отдыха у моря не убирают за собой мусор, в том числе остатки пищи.
Стоит отметить, ранее Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства провёл тендер на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Сумма тендера составила 16 миллионов тенге. После подписания договора указанные мероприятия будут проведены в весенний и осенний периоды текущего года. В акимате сообщили, что работы проведут на прибрежной территории от микрорайона «Самал» до морского порта «Актау», а также в микрорайонах 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20 и 20А. Кроме того, мероприятия охватят все детские игровые площадки города, а также населённый пункт «Акжелкен» и село Умирзак.
