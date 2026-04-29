29.04.2026, 13:21

Жители Актау сообщают о нашествии крыс на набережной

Общество 0 1 807 Лиана Рязанцева

Сегодня, 29 апреля, в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау. По её словам, она была шокирована количеством крыс на набережной в 14 микрорайоне. Женщина сняла на видео грызунов, свободно передвигающихся по набережной.

Качество кадра улучшено с помощью искусственного интеллекта
На кадрах видно, как крысы бегают среди камней на набережной.

 

По словам жительницы Актау, видео было снято сегодня, 29 апреля, на набережной в 14 микрорайоне, в районе торгового центра «Астана».

Крыс очень много, они буквально кишат под камнями. Почему их никто не травит, это потенциально опасная ситуация, потому что крысы могут переносить различные инфекции.  Я в шоке от увиденного. Теперь даже невозможно спокойно посидеть на набережной на камнях и подышать свежим морским воздухом, - пожаловалась жительница Актау.

Немаловажно добавить, что от населения также поступали жалобы на то, что некоторые горожане после отдыха у моря не убирают за собой мусор, в том числе остатки пищи.

Стоит отметить, ранее Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства провёл тендер на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Сумма тендера составила 16 миллионов тенге. После подписания договора указанные мероприятия будут проведены в весенний и осенний периоды текущего года. В акимате сообщили, что работы проведут на прибрежной территории от микрорайона «Самал» до морского порта «Актау», а также в микрорайонах 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20 и 20А. Кроме того, мероприятия охватят все детские игровые площадки города, а также населённый пункт «Акжелкен» и село Умирзак.

Комментарии

3 комментарий(ев)
camel
Может есть метод сделать весь берег стерильным? Убить там всю живность (собак, кошек, мышей, змей, раков, чаек, лебедей), растения (камыш, водоросли), и микробов? Вот тогда заживём счастливо! ??
29.04.2026, 15:25
cas377cas
Продолжайте борьбу с кошками...И в микрорайонах скоро увидите и мышей и крыс...
29.04.2026, 15:06
TANKIST
Всю отраву в море смоет и хана будет ракам и остальным видам морским. Задумайтесь сначала чем их травить.
29.04.2026, 10:35
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

