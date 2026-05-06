Корабли Военно-морских сил Казахстана готовы к летнему периоду эксплуатации

На Каспийском море завершается плановая подготовка кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан к предстоящему летнему периоду, передает Lada.kz .

В рамках подготовки проведён комплекс мероприятий по обеспечению надёжной работы кораблей в летних условиях. Проверена герметичность корпусных конструкций, иллюминаторов и люков, выполнена очистка и смазка палубных механизмов. Проведена очистка и консервация артиллерийских систем и установок малокалиберного вооружения.

К лету готовятся все типы кораблей ВМС – ракетно-артиллерийские корабли, патрульные и десантные катера, а также гидрографические суда. Параллельно ведутся работы по проверке швартовых, якорных и палубных устройств.

Особое внимание уделяется подготовке личного состава. Экипажи кораблей обеспечены летним обмундированием.

Военно-морские силы Казахстана продолжают в полном объёме выполнять свои основные задачи – обеспечивать безопасность и поддерживать благоприятную оперативную обстановку в казахстанском секторе Каспийского моря.

Летняя подготовка – это не просто техническое обслуживание, а важнейшая часть боевой готовности морской техники. Мы обеспечиваем надёжность кораблей, безопасность экипажей и способность выполнять задачи в любых погодных условиях, - отметил капитан 2 ранга Руслан Яхьяров.

Отметим, что всего на летный период эксплуатации переведено более 130 единиц разных типов вооружения и военной техники Военно-морских сил Республики Казахстан.