06.05.2026, 12:21

Экс-главу морпорта Актау освободили в зале суда после приговора

Общество 0 2 909 Наталья Вронская

Бывшего президента Актауский международный морской торговый порт Абая Турикпенбаева освободили из-под стражи прямо в зале суда после оглашения приговора, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Абай Турикпенбаев. Фото: порт Актау
Абай Турикпенбаев. Фото: порт Актау

Приговор по делу, в котором фигурировали четыре человека, был вынесен 6 мая в Актауском городском суде. Судебное разбирательство продолжалось более полугода.

Изначально Турикпенбаеву вменяли пособничество, мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Однако суд не нашёл доказательств по статьям о мошенничестве и пособничестве. В итоге обвинение было переквалифицировано на статью 371 УК РК – «Халатность».

Суд назначил бывшему руководителю порта два года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. С учётом того, что он находился под стражей с апреля 2025 года, срок был зачтён по формуле «день за два», в связи с чем наказание считается отбытым, и он освобождён.

Исполнительный директор по коммерческой работе порта Ахмад Мустафин признан виновным по статьям о мошенничестве, а также незаконном обращении с дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Ему назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Ещё двое фигурантов – Нуркен Максат и Бахытбек Бактыбаев – получили по одному году ограничения свободы.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск: Мустафин должен возместить ущерб в размере 2,2 млрд тенге, а Турикпенбаев, Максат и Бактыбаев – солидарно выплатить около 1,8 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее гособвинение запрашивало для Турикпенбаева 8 лет лишения свободы.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь