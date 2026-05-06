Экс-главу морпорта Актау освободили в зале суда после приговора

Бывшего президента Актауский международный морской торговый порт Абая Турикпенбаева освободили из-под стражи прямо в зале суда после оглашения приговора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Абай Турикпенбаев. Фото: порт Актау

Приговор по делу, в котором фигурировали четыре человека, был вынесен 6 мая в Актауском городском суде. Судебное разбирательство продолжалось более полугода.

Изначально Турикпенбаеву вменяли пособничество, мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Однако суд не нашёл доказательств по статьям о мошенничестве и пособничестве. В итоге обвинение было переквалифицировано на статью 371 УК РК – «Халатность».

Суд назначил бывшему руководителю порта два года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. С учётом того, что он находился под стражей с апреля 2025 года, срок был зачтён по формуле «день за два», в связи с чем наказание считается отбытым, и он освобождён.

Исполнительный директор по коммерческой работе порта Ахмад Мустафин признан виновным по статьям о мошенничестве, а также незаконном обращении с дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Ему назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Ещё двое фигурантов – Нуркен Максат и Бахытбек Бактыбаев – получили по одному году ограничения свободы.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск: Мустафин должен возместить ущерб в размере 2,2 млрд тенге, а Турикпенбаев, Максат и Бактыбаев – солидарно выплатить около 1,8 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее гособвинение запрашивало для Турикпенбаева 8 лет лишения свободы.

