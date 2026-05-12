С 18 мая в Актау стартует прием заявок в трудовой отряд «Жасыл ел»

В рамках программы «Жасыл ел» молодежь на платной основе будет работать в сферах благоустройства и озеленения. В городском акимате рассказали, кто может стать участником программы, передает Lada.kz .

В акимате сообщили, что регистрация в трудовой отряд «Жасыл ел-2026» начнётся с 18 мая.

Участниками программы смогут стать студенты высших и профессиональных учебных заведений города в возрасте от 14 до 35 лет, а также учащиеся общеобразовательных школ, - сообщили в администрации.

Необходимые документы для участия в трудовом отряде «Жасыл ел»:

копия удостоверения личности или свидетельства о рождении (2 экземпляра), ИИН;

медицинская справка о состоянии здоровья (форма №027);

копия удостоверения личности родителей;

справка с места учебы (подтверждающая обучение в Актау);

20-значный номер счета в Банке ЦентрКредит (на имя участника; счета прошлого года не принимаются) – 2 экземпляра;

фото 3×4 (1 шт.).

Минимальная начисляемая заработная плата составит 85 000 тенге с учетом всех удержаний (ОПВ, ИПН и социальных отчислений). На руки участники будут получать около 70 000 тенге. Прием документов продлится до 25 мая, однако в случае заполнения всех мест он может быть завершен раньше установленного срока. Несовершеннолетние должны приходить вместе с родителями или родственниками, а совершеннолетние могут подавать документы самостоятельно, - подчеркнули в акимате.

Подать документы можно по адресу: 6 микрорайон, здание Дома молодежи. График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 12:30 до 14:00 часов.

Жители могут получить дополнительную информацию по номеру телефона: +7 (7292) 52-62-54.