Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
С 18 мая в Актау стартует прием заявок в трудовой отряд «Жасыл ел»

Лиана Рязанцева

В рамках программы «Жасыл ел» молодежь на платной основе будет работать в сферах благоустройства и озеленения. В городском акимате рассказали, кто может стать участником программы, передает Lada.kz.

Фото из архива

В акимате сообщили, что регистрация в трудовой отряд «Жасыл ел-2026» начнётся с 18 мая.

Участниками программы смогут стать студенты высших и профессиональных учебных заведений города в возрасте от 14 до 35 лет, а также учащиеся общеобразовательных школ, - сообщили в администрации.

Необходимые документы для участия в трудовом отряде «Жасыл ел»:

  • копия удостоверения личности или свидетельства о рождении (2 экземпляра), ИИН;
  • медицинская справка о состоянии здоровья (форма №027);
  • копия удостоверения личности родителей;
  • справка с места учебы (подтверждающая обучение в Актау);
  • 20-значный номер счета в Банке ЦентрКредит (на имя участника; счета прошлого года не принимаются) – 2 экземпляра;
  • фото 3×4 (1 шт.).

Минимальная начисляемая заработная плата составит 85 000 тенге с учетом всех удержаний (ОПВ, ИПН и социальных отчислений). На руки участники будут получать около 70 000 тенге. Прием документов продлится до 25 мая, однако в случае заполнения всех мест он может быть завершен раньше установленного срока. Несовершеннолетние должны приходить вместе с родителями или родственниками, а совершеннолетние могут подавать документы самостоятельно, - подчеркнули в акимате.

Подать документы можно по адресу: 6 микрорайон, здание Дома молодежи. График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 12:30 до 14:00 часов.

Жители могут получить дополнительную информацию по номеру телефона: +7 (7292) 52-62-54.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь