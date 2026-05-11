Кто сможет получить путёвку в пришкольный лагерь в Актау

Этим летом в Актау будут работать девять пришкольных лагерей. В городском акимате рассказали редакции Lada.kz, кто сможет получить путёвки.
По данным акимата, в Актау при школах будут организованы девять летних детских лагерей. Они будут расположены в следующих школах: №6 («Шаттық»), 10 (Тұлпар»), 16 («Қызғалдақ»), 17 («Жас қанат»), 19 («Балдәурен»), 22 («Ақжелкен»), 23 («Қарлығаш»), 29 («Смарт Life») и 30 («Бозжыра»).
Всего лагерями планируется охватить 2 280 детей. В первую очередь в лагеря будут направлены дети из социально уязвимых семей. Кроме того, посещать лагеря смогут и учащиеся, окончившие учебный год на отлично, - рассказали в городской администрации.
Отмечается, что приём документов начнётся после 25 мая. Работа лагерей стартует со 2 июня.
В администрации предоставили контактные номера телефонов ответственных лиц. По всем вопросам, связанным с работой пришкольных лагерей, жители города могут обращаться:
Обращаться по вопросам организации и работы лагерей можно также и в Актауский городской отдел образования: +7 (701) 610-03-34, Тлеукулова Гаухар.
