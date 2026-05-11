11.05.2026, 09:14

Кто сможет получить путёвку в пришкольный лагерь в Актау

Образование | Лиана Рязанцева

Этим летом в Актау будут работать девять пришкольных лагерей. В городском акимате рассказали редакции Lada.kz, кто сможет получить путёвки.

Фото автора из архива
Фото автора из архива

По данным акимата, в Актау при школах будут организованы девять летних детских лагерей. Они будут расположены в следующих школах: №6 («Шаттық»), 10 (Тұлпар»), 16 («Қызғалдақ»), 17 («Жас қанат»), 19 («Балдәурен»), 22 («Ақжелкен»), 23 («Қарлығаш»), 29 («Смарт Life») и 30 («Бозжыра»).

Всего лагерями планируется охватить 2 280 детей. В первую очередь в лагеря будут направлены дети из социально уязвимых семей. Кроме того, посещать лагеря смогут и учащиеся, окончившие учебный год на отлично, - рассказали в городской администрации.

Отмечается, что приём документов начнётся после 25 мая. Работа лагерей стартует со 2 июня.

В администрации предоставили контактные номера телефонов ответственных лиц. По всем вопросам, связанным с работой пришкольных лагерей, жители города могут обращаться:

  • лагерь «Шаттық» при школе №6 (180 детей, 2 смены): +7 (776) 016-18-15, Дуйсембай Аделия Камилевна;
  • лагерь «Тұлпар» при школе №10 (660 детей, 4 смены): +7 (7780 560-43-93, Шуманова Айслу Хайдаровна;
  • лагерь «Қызғалдақ» при школе №16 (180 детей, 2 смены): +7 (701) 360-77-15, Жарылгасова Жибек Ермухановна;
  • лагерь «Күншуақ» при школе №17 (180 детей, 2 смены): +7 (701) 157-76-03, Жайлаубаева Арайлым Шаңдыбекқызы;
  • лагерь «Ақжелкен» при школе №22 (180 детей, 2 смены): +7 (775) 370-85-39, Сарсенбаева Гулшат Ерзабековна;
  • лагерь «Қарлығаш» при школе №23 (270 детей, 3 смены): +7 (775) 057-68-85, Ғалымқызы Гулшара;
  • лагерь «Балдәурен» при школе-гимназии №19 (180 детей, 2 смены): +7 (771) 321-68-84, Закарина Маржан Байбөріқызы;
  • лагерь «Смарт LIFE» при школе №29 (270 детей, 3 смены): +7 (775) 471-83-11 Талысова Айгул;
  • лагерь «Бозжыра» при школе №30 (180 детей, 2 смены): +7 (702) 378-52-87, Турсинбаева Диляра Галимжановна.        

Обращаться по вопросам организации и работы лагерей можно также и в Актауский городской отдел образования: +7 (701) 610-03-34, Тлеукулова Гаухар.

Напомним, ранее санэпидемиологи рассказали о том, какие санитарные требования должны соблюдаться в пришкольных лагерях. 

Кроме того, глава региона сообщил, что в Мангистауской области летний отдых будет организован для более чем 160 тысяч школьников. Подробнее читать здесь.

