Летний отдых для более чем 160 тысяч школьников организуют в Мангистау

Вопросы организации национального единого тестирования, завершения учебного года и обеспечения летнего отдыха школьников обсудили сегодня, 29 апреля, на аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По данным пресс-службы главы региона, в области функционируют 737 организаций образования, в которых обучаются более 267 тысяч детей. В этом году учебный год завершают порядка 193 тысяч учащихся, из них 10 030 выпускников оканчивают 11-й класс.

На знак «Алтын белгі» претендуют 367 учеников, ещё 635 выпускников рассчитывают получить аттестат с отличием.

Также сообщается, что в этом году участие в ЕНТ планируют принять более восьми тысяч выпускников. В области действуют три тестовых центра. Для усиления подготовки реализуются системные меры по повышению качества образования.

В период летних каникул планируется охватить оздоровительными и различными мероприятиями более 160 тысяч школьников. Досуг детей будет организован по оздоровительно-трудовому, познавательно-творческому, спортивному и туристическому направлениям. Также для эффективной организации летнего отдыха планируется работа 245 оздоровительных объектов, - сообщили в акимате.

В ходе совещания аким области Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения по повышению качества образования, качественной организации национального единого тестирования и эффективному проведению летнего отдыха школьников.

Для нас самое главное – обеспечить детям качественное образование и их безопасность. Необходимо организовать ЕНТ на высоком уровне и дать каждому выпускнику возможность в полной мере показать свои знания. Также прошу держать на строгом контроле эффективное и безопасное проведение летних каникул для детей, - отметил Нурдаулет Килыбай.

Ранее сообщалось, что в Актау этим летом планируется открытие пришкольных оздоровительных лагерей. Они будут организованы на базе девяти общеобразовательных школ, сообщили в городском отделе образования. В свою очередь санэпидемиологи рассказали о том, какие санитарные требования должны соблюдаться в лагерях.