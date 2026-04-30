18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.55
540.38
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.04.2026, 19:28

Летний отдых для более чем 160 тысяч школьников организуют в Мангистау

Образование 0 617 Лиана Рязанцева

Вопросы организации национального единого тестирования, завершения учебного года и обеспечения летнего отдыха школьников обсудили сегодня, 29 апреля, на аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По данным пресс-службы главы региона, в области функционируют 737 организаций образования, в которых обучаются более 267 тысяч детей. В этом году учебный год завершают порядка 193 тысяч учащихся, из них 10 030 выпускников оканчивают 11-й класс.

На знак «Алтын белгі» претендуют 367 учеников, ещё 635 выпускников рассчитывают получить аттестат с отличием.

Также сообщается, что в этом году участие в ЕНТ планируют принять более восьми тысяч выпускников. В области действуют три тестовых центра. Для усиления подготовки реализуются системные меры по повышению качества образования.

В период летних каникул планируется охватить оздоровительными и различными мероприятиями более 160 тысяч школьников. Досуг детей будет организован по оздоровительно-трудовому, познавательно-творческому, спортивному и туристическому направлениям. Также для эффективной организации летнего отдыха планируется работа 245 оздоровительных объектов, - сообщили в акимате.

В ходе совещания аким области Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения по повышению качества образования, качественной организации национального единого тестирования и эффективному проведению летнего отдыха школьников.

Для нас самое главное – обеспечить детям качественное образование и их безопасность. Необходимо организовать ЕНТ на высоком уровне и дать каждому выпускнику возможность в полной мере показать свои знания. Также прошу держать на строгом контроле эффективное и безопасное проведение летних каникул для детей, - отметил Нурдаулет Килыбай.

Ранее сообщалось, что в Актау этим летом планируется открытие пришкольных оздоровительных лагерей. Они будут организованы на базе девяти общеобразовательных школ, сообщили в городском отделе образования. В свою очередь санэпидемиологи рассказали о том, какие санитарные требования должны соблюдаться в лагерях. Подробнее по ссылке здесь.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь