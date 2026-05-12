Чиновники не знают, кто отстреливал собак в селе Акшукур

Акимат Тупкараганского района по фактам отстрела собак направит обращение в правоохранительные органы для проведения проверки, передаёт Lada.kz.
В районном акимате сообщили, что не располагают информацией о том, кто занимался отстрелом собак.
По фактам, зафиксированным на видеозаписи, будет направлено обращение в правоохранительные органы, и будут проведены соответствующие проверочные мероприятия, заявили в акимате.
Также в акимате добавили, что работа по отлову бродячих собак всё же будет проводиться.
В настоящее время проблема бродячих собак вызывает многочисленные жалобы и недовольство со стороны жителей сёл. В социальных сетях также появляются публикации о большом количестве собак. Поэтому районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог был объявлен конкурс на услуги по отлову животных. После определения победителя будут проведены работы по отлову, - заключили в акимате.
