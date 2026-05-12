Чиновники не знают, кто отстреливал собак в селе Акшукур

Акимат Тупкараганского района по фактам отстрела собак направит обращение в правоохранительные органы для проведения проверки, передаёт Lada.kz .

В районном акимате сообщили, что не располагают информацией о том, кто занимался отстрелом собак.

По фактам, зафиксированным на видеозаписи, будет направлено обращение в правоохранительные органы, и будут проведены соответствующие проверочные мероприятия, заявили в акимате.

Также в акимате добавили, что работа по отлову бродячих собак всё же будет проводиться.