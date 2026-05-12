12.05.2026, 12:40

Чиновники не знают, кто отстреливал собак в селе Акшукур

Лиана Рязанцева

Акимат Тупкараганского района по фактам отстрела собак направит обращение в правоохранительные органы для проведения проверки, передаёт Lada.kz.

фото из архива Lada.kz

В районном акимате сообщили, что не располагают информацией о том, кто занимался отстрелом собак.

По фактам, зафиксированным на видеозаписи, будет направлено обращение в правоохранительные органы, и будут проведены соответствующие проверочные мероприятия, заявили в акимате.

Также в акимате добавили, что работа по отлову бродячих собак всё же будет проводиться.

В настоящее время проблема бродячих собак вызывает многочисленные жалобы и недовольство со стороны жителей сёл.  В социальных сетях также появляются публикации о большом количестве собак. Поэтому районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог был объявлен конкурс на услуги по отлову животных. После определения победителя будут проведены работы по отлову, - заключили в акимате.

MKC
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь