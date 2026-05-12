12.05.2026, 11:04

Зоозащитники заявили об отстреле собак в селе Акшукур

Лиана Рязанцева

В распоряжении волонтёров общественного фонда «Шанс» оказались видеозаписи, на которых запечатлён отстрел собак в селе Акшукур. Зоозащитники требуют прекратить уничтожение животных и привлечь к ответственности всех причастных к гибели собак, передаёт Lada.kz.

Качество кадра улучшено с помощью искусственного интеллекта
Волонтёры сообщили, что в их распоряжении оказались материалы из местных чатов, в которых обсуждались случаи массового отстрела и возможного отравления животных на территории села Акшукур.

На опубликованных волонтёрами видеокадрах видно, что отстрел собак, предположительно, происходил 5 мая около 13:20 в селе Акшукур. На записи автомобиль медленно движется по улице, после чего производится выстрел в бегущую собаку. Животное падает и уже не может подняться.

По словам зоозащитников, они стали свидетелями переписок, аудиосообщений и координации действий между участниками.

В сообщениях, как утверждают волонтёры:

  • указывались места, где находятся собаки;
  • публиковались просьбы сообщать о местонахождении животных;
  • обсуждались способы их уничтожения;
  • звучали призывы «делать всё тихо» и не распространять информацию публично;
  • жителей просили не публиковать фото и видео.

В нашем распоряжении имеются видеозаписи передвижения автомобилей, предположительно участвовавших в отстреле животных, нотариально заверенные материалы, аудиозаписи, скриншоты переписок, а также свидетельства местных жителей. Мы считаем недопустимыми любые формы самоуправства, жестокого обращения с животными и возможные незаконные действия. Требуем провести объективную проверку, установить всех причастных лиц и дать правовую оценку действиям участников переписок, а также тем, кто осуществлял отстрел животных», — заявили зоозащитники.

Зоозащитники подчеркнули, что все собранные материалы будут официально переданы в правоохранительные органы, прокуратуру и другие компетентные государственные органы.

Редакция Lada.kz направила запрос в акимат Тупкараганского района и ожидает ответы на следующие вопросы: кто занимается отстрелом собак, имеется ли на это соответствующее разрешение, и по какой причине было принято решение об отстреле животных.

Напомним, тема эвтаназии бродячих животных продолжает вызывать неутихающие споры. Недавно депутаты Сената не поддержали ряд поправок Мажилиса в закон об ответственном обращении с животными и предложили скорректировать некоторые нормы. В частности, отказаться от использования термина «эвтаназия» при регулировании численности безнадзорных кошек и собак. В видеорепортаже Lada.kz – мнения зоозащитников, врачей и официальных органов. Реальные истории, статистика и попытка разобраться, можно ли было решить проблему без крайних мер.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

