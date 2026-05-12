Какие квартиры продавали и покупали в Актау в апреле

В Бюро национальной статистики Казахстана опубликовали данные об активности на рынке жилья за апрель, а также об изменении цен за квадратный метр в Актау, передаёт Lada.kz .

В апреле этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 35 154. Наибольшая активность на рынке недвижимости сохраняется в Алматы - 6 498 сделок, Астане - 6 193 сделки и Карагандинской области - 2 841 сделка. Наименьший показатель зафиксирован в области Улытау - 324 сделки.

В Мангистауской области по сравнению с мартом этого года также наблюдается рост количества сделок купли-продажи жилья на 36%. За год зафиксировано снижение на 2,2%.

За апрель в регионе совершено 1 638 сделок. В их числе 1 213 - по многоквартирным жилым домам и 425 - по ИЖС. Самую высокую ликвидность показали двухкомнатные квартиры - 454 сделки. Однокомнатные купили и продали 425 раз, а «трешки» - 250. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 67, 10 и 7 сделок соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау продолжается снижение стоимости жилья всех категорий. За квадратный метр в новостройке в апреле просили 463 722 тенге (465 238 тенге в марте), вторичное жильё продавали за 359 710 тенге (363 641 тенге в марте). А вот аренда квадратного метра выросла с 3 895 тенге в марте до 3 957 тенге в апреле. Специалисты обычно связывают подорожание арендного жилья в Актау с началом туристического сезона.