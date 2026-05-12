В Мангистау потребителю помогли вернуть деньги за некачественный товар

Жительница Мангистауской области заказала детскую горку, однако товар пришел испорченным. Добиться возврата средств ей удалось только после обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей, передаёт Lada.kz .

Детскую горку стоимостью 40 тысяч тенге женщина заказала через популярное мобильное приложение. Товар пришёл в срок, однако выяснилось, что он повреждён и непригоден для использования.

Сразу после получения заказа потребитель обратилась к продавцу с требованием о возврате денежных средств либо замене товара. Однако ответа не последовало, обращения были проигнорированы. Не добившись реакции, покупательница обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

Специалисты департамента оказали содействие в подготовке претензии и направили официальное обращение в адрес продавца. После вмешательства уполномоченного органа торговая площадка оперативно оформила полный возврат денежных средств.

В департаменте отмечают, что подобные случаи не являются единичными: потребители нередко сталкиваются с ситуациями, когда продавцы игнорируют обращения после получения оплаты.

Согласно законодательству Казахстана, потребитель имеет право на получение товара надлежащего качества, а при выявлении недостатков - на возврат денег либо замену товара. Игнорирование требований потребителя не освобождает продавца от ответственности.

Специалисты в подобных ситуациях рекомендуют: