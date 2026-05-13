Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.05.2026, 11:05

«Место последней надежды»: ветврач в Актау обратился к людям за помощью

Сергей Кораблев

Основатель известной ветеринарной клиники Андрей Леваковский записал эмоциональное видеообращение к жителям города, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Андрея Леваковского

Помещение, которое находится в доме №12 в 3А микрорайоне, клиника арендует уже семь лет. Медучреждение хорошо известно многим местным жителям и волонтерам. Сейчас его выставили на продажу, и теперь Андрею Леваковскому срочно необходимо собрать 10 миллионов тенге, чтобы сохранить место.

В своем видеообращении Андрей Леваковский признался, что впервые оказался в ситуации, когда сам вынужден просить о помощи.

«Дорогие друзья, я всегда помогал всем и каждому, чем мог. Но сейчас помощь нужна мне», - говорит ветеринар.

На сбор необходимой суммы у него есть всего 2–3 месяца.

«Для меня это большой шок и удар по эмоциональному состоянию. Для многих это место было последней надеждой на жизнь хвостатых. Мы многое прошли вместе с вами», - рассказал Андрей Леваковский.

Он отметил, что раньше неоднократно отказывался от финансовой помощи, надеясь справиться своими силами.

«Я никогда не открывал сборы на лечение хвостатых, лечил их сам. Но на этот раз один я не вывезу. Любая сумма очень важна - даже 100 или 200 тенге. Помогите мне отстоять клинику и сохранить место помощи тем, кому она ещё потребуется. Не ради наживы, а ради спасения покалеченных и обездоленных», - обратился ветеринар.

Связаться с ветеринаром и оказать помощь можно по ссылке здесь.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь