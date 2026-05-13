«Место последней надежды»: ветврач в Актау обратился к людям за помощью

Помещение, которое находится в доме №12 в 3А микрорайоне, клиника арендует уже семь лет. Медучреждение хорошо известно многим местным жителям и волонтерам. Сейчас его выставили на продажу, и теперь Андрею Леваковскому срочно необходимо собрать 10 миллионов тенге, чтобы сохранить место.

В своем видеообращении Андрей Леваковский признался, что впервые оказался в ситуации, когда сам вынужден просить о помощи.

«Дорогие друзья, я всегда помогал всем и каждому, чем мог. Но сейчас помощь нужна мне», - говорит ветеринар.

На сбор необходимой суммы у него есть всего 2–3 месяца.

«Для меня это большой шок и удар по эмоциональному состоянию. Для многих это место было последней надеждой на жизнь хвостатых. Мы многое прошли вместе с вами», - рассказал Андрей Леваковский.

Он отметил, что раньше неоднократно отказывался от финансовой помощи, надеясь справиться своими силами.

«Я никогда не открывал сборы на лечение хвостатых, лечил их сам. Но на этот раз один я не вывезу. Любая сумма очень важна - даже 100 или 200 тенге. Помогите мне отстоять клинику и сохранить место помощи тем, кому она ещё потребуется. Не ради наживы, а ради спасения покалеченных и обездоленных», - обратился ветеринар.

