Откликнитесь, добрые люди: за жизнь кошки борются ветеринары в Актау

У молодой пары, приютившей за несколько лет более десяти кошек, возникла проблема у пятимесячной Джессики. У животного ранее заподозрили коронавирусную инфекцию, а позже подтвердили вирусный ринотрахеит с тяжёлым осложнением на нервную систему, сообщает Lada.kz .

История Джессики началась в октябре 2025 года. По словам хозяина Алексея Дандикулова, вместе с девушкой он нашёл котёнка во время сильных проливных дождей - животное сидело в большой луже возле дома № 12 в 14-м микрорайоне. Пара не смогла пройти мимо и забрала кошку домой.

Неделю назад состояние Джессики резко ухудшилось. Кошка стала отказываться от еды, появилась сильная слабость и нарушение координации движений - она шаталась при ходьбе. Алексей срочно отвёз её в ветеринарную клинику «Живой мир».

У животного наблюдались сильные выделения из носа, отказ от еды, выраженная слабость и серьёзные проблемы с координацией. В клинике у котёнка выявили обезвоживание и неврологические нарушения.

Первоначально ветеринары подозревали атаксию и вирусные инфекции, в том числе ринотрахеит и коронавирус кошек. Прогноз оценивался как неблагоприятный.

После начала лечения состояние Джессики временно улучшилось - появился аппетит, кошка прибавила около 400 граммов. Однако она перестала самостоятельно ходить в лоток, и хозяин носил её туда на руках. Через несколько дней состояние снова ухудшилось: аппетит снизился, вновь усилились выделения из носа.

Сегодня, 6 февраля, Алексей повторно доставил кошку в клинику. У животного зафиксирована высокая температура - 39,9 градуса.

По результатам обследований у Джессики диагностирован вирусный ринотрахеит с осложнением на нервную систему. Лечение даётся тяжело, однако ветеринары продолжают бороться за её жизнь.

Для подтверждения коронавирусной инфекции, по словам специалистов, необходимо проведение дополнительных исследований в лабораториях Алматы или Астаны.

Кошке назначена инфузионная и антибактериальная терапия, проводится постоянное наблюдение за состоянием.

На сегодняшний день на лечение уже потрачено 62 735 тенге — средства были направлены на анализы, капельницы, медикаменты и специальные корма для принудительного кормления.

При этом Алексей не смог сразу полностью оплатить лечение и написал расписку в клинике, обязавшись погасить оставшуюся сумму долга до 23 февраля.

После повторного приёма Джессику забрали домой. Алексей продолжает лечение кошки в домашних условиях под контролем ветеринарных врачей.

Любая поддержка - это ее шанс на нормальную и безболезненную жизнь, - говорит хозяин.

Специалисты также не исключают, что инфекция могла быть занесена в дом с улицы, в том числе с обувью, либо кошка могла быть скрытым носителем вируса после контакта с другими животными.

Если вы хотите поддержать хвостатых жильцов этой семьи, можно помочь кормом, наполнителем или небольшим переводом.

Сбор для питомцев: +7 (777) 408-84-10‬ (Галина Д).

