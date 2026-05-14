Пассажирский поезд Мангистау – Алматы вновь начал останавливаться в селах Сам и Турыш

Жители сел Сам и Турыш добились возвращения остановки пассажирского поезда №077Х-078Т «Мангистау – Алматы – Мангистау». С 1 мая состав вновь начал делать остановки в этих населённых пунктах, передает Lada.kz со ссылкой на Бейнеуский районный акимат.

Ранее, с 1 апреля текущего года, поезд перестал останавливаться в селах Сам и Турыш, что вызвало недовольство местных жителей и создало сложности с транспортным сообщением.

После многочисленных обращений жителей районный акимат направил официальные письма руководству национальной компании «Қазақстан темір жолы» и председателю профильного профсоюза с просьбой пересмотреть принятое решение.

Первоначально в компании сообщили, что изменения связаны с оптимизацией расписания по стране и сокращением 217 остановок. Также было отмечено, что по понедельникам, средам и пятницам курсирует пригородный поезд по маршруту «Бейнеу – Тассай».

Для решения вопроса аким района Рахымжан Шалбаев провёл телефонный разговор с заместителем председателя правления КТЖ Бауыржаном Орынбасаровым, подчеркнув важность данного маршрута для сельчан.

В результате переговоров просьба жителей была удовлетворена. 27 апреля было принято решение о возобновлении остановки поезда в селах Сам и Турыш. На данный момент время стоянки составляет одну минуту. После 15 июня рассматривается возможность увеличения остановки до двух минут, - рассказали в акимате.

Власти отмечают, что принятое решение позволит улучшить транспортную доступность для жителей и положительно скажется на качестве жизни населения.