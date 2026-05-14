Жители Актау смогут задать вопросы о госуслугах в прямом эфире

В пятницу, 15 мая, состоится прямой эфир в формате онлайн-ярмарки государственных услуг. Трансляция начнётся в 12:00 часов на официальной странице Актауского городского акимата в Instagram, передает Lada.kz .

В ходе эфира специалисты ответят на вопросы жителей, касающиеся предоставления государственных услуг в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, а также земельных отношений.

Организаторы приглашают жителей города принять участие в онлайн-встрече и задать интересующие вопросы в прямом эфире.