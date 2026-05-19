Новые локомотивы поступили в депо Мангистау

С начала 2026 года парк тяговой техники «Қазақстан Темір Жолы» пополнился 72 новыми локомотивами. Часть современной техники направлена в эксплуатационное локомотивное депо Мангистау, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщили в компании, новые магистральные тепловозы произведены компаниями Wabtec и CRRC, электровозы – Alstom. Также парк пополнили маневровые тепловозы CRRC.

Новая техника распределена между эксплуатационными локомотивными депо Астаны, Кызылорды, Караганды, Атырау, Мангистау, Павлодара, Маката, Экибастуза, Жема и Балхаша.

В КТЖ отметили, что обновление локомотивного парка позволит повысить безопасность движения поездов, улучшить эксплуатационные характеристики подвижного состава и создать более комфортные условия для локомотивных бригад.

Современные локомотивы оснащены микропроцессорными системами управления, системой «Борт», средствами видеоконтроля и современными комплексами радиосвязи. Это обеспечивает более высокий уровень надежности и эффективности перевозок.

Перед вводом в эксплуатацию вся техника прошла комплекс лабораторных и технических испытаний.