19.05.2026, 12:15

Очередь длиною в годы: родители детей с инвалидностью в Мангистау бьют тревогу

Общество 0 1 686 Наталья Вронская

В Мангистауской области родители детей с инвалидностью жалуются на многолетние очереди на реабилитацию. По их словам, из-за нехватки квот дети не могут вовремя получать необходимое лечение, передает Lada.kz со ссылкой на Atameken Business.

Иллюстративное фото с сайта app.envato.com

Как рассказывают семьи, курсы реабилитации должны проходить каждые полгода, однако некоторые дети ждут своей очереди по несколько лет.

Жительница региона Сандугаш Шортанова одна воспитывает сына с диагнозом аутизм. По её словам, за восемь лет государственную квоту на лечение семья получила лишь один раз.

Диагноз поставили в два года, а очередь подошла только к шести. Сейчас ребёнку 10 лет, и мы снова ждём. Уже четвёртый год очередь не подходит. Ладно я, но есть семьи, где по три-четыре ребёнка с аутизмом, и положение у них ещё тяжелее. Что делать им?, - говорит женщина.

Сейчас детей из Мангистауской области принимают только два республиканских центра реабилитации. Национальный центр в Астане ежегодно выделяет региону 200 мест, алматинский центр «Балбұлақ» – всего 56.

При этом только с диагнозом аутизм в регионе зарегистрировано 286 детей. По данным родителей, пройти лечение хотя бы раз в год удаётся лишь немногим.

В областном управлении здравоохранения подтверждают проблему и заявляют, что уже направили запрос на увеличение количества квот.

С нашей стороны в центр было направлено официальное письмо с просьбой увеличить количество мест. Особенно для Мангистауской области выделяется очень мало квот. Однако ответа на письмо мы пока не получили, - сообщила специалист по организации специализированной медицинской помощи Дамели Молдашева.

По словам родителей, поездка в республиканский центр обходится примерно в миллион тенге – и это только базовый курс лечения. Ежемесячная коррекция ребёнка требует ещё 350-400 тысяч тенге. Государственные пособия, отмечают семьи, не покрывают даже треть расходов.

Сегодня в очереди на реабилитацию в Мангистауской области состоят 1 627 детей с неврологическими заболеваниями. При этом республиканские центры ежегодно предоставляют региону лишь 256 мест.

