Очередь длиною в годы: родители детей с инвалидностью в Мангистау бьют тревогу

В Мангистауской области родители детей с инвалидностью жалуются на многолетние очереди на реабилитацию. По их словам, из-за нехватки квот дети не могут вовремя получать необходимое лечение, передает Lada.kz со ссылкой на Atameken Business.
Как рассказывают семьи, курсы реабилитации должны проходить каждые полгода, однако некоторые дети ждут своей очереди по несколько лет.
Жительница региона Сандугаш Шортанова одна воспитывает сына с диагнозом аутизм. По её словам, за восемь лет государственную квоту на лечение семья получила лишь один раз.
Диагноз поставили в два года, а очередь подошла только к шести. Сейчас ребёнку 10 лет, и мы снова ждём. Уже четвёртый год очередь не подходит. Ладно я, но есть семьи, где по три-четыре ребёнка с аутизмом, и положение у них ещё тяжелее. Что делать им?, - говорит женщина.
Сейчас детей из Мангистауской области принимают только два республиканских центра реабилитации. Национальный центр в Астане ежегодно выделяет региону 200 мест, алматинский центр «Балбұлақ» – всего 56.
При этом только с диагнозом аутизм в регионе зарегистрировано 286 детей. По данным родителей, пройти лечение хотя бы раз в год удаётся лишь немногим.
В областном управлении здравоохранения подтверждают проблему и заявляют, что уже направили запрос на увеличение количества квот.
С нашей стороны в центр было направлено официальное письмо с просьбой увеличить количество мест. Особенно для Мангистауской области выделяется очень мало квот. Однако ответа на письмо мы пока не получили, - сообщила специалист по организации специализированной медицинской помощи Дамели Молдашева.
По словам родителей, поездка в республиканский центр обходится примерно в миллион тенге – и это только базовый курс лечения. Ежемесячная коррекция ребёнка требует ещё 350-400 тысяч тенге. Государственные пособия, отмечают семьи, не покрывают даже треть расходов.
Сегодня в очереди на реабилитацию в Мангистауской области состоят 1 627 детей с неврологическими заболеваниями. При этом республиканские центры ежегодно предоставляют региону лишь 256 мест.
