Как создавался современный Актау: рассказ главного архитектора о 90-х и первых проектах

Герой нашего материала – человек, стоявший у руля застройки и развития Мангистау в непростые годы. С 1994 по 2007 год Гали Онгалбаев занимал пост главного архитектора – в его воспоминаниях отражена история закладки фундамента сегодняшнего Актау, передает Lada.kz .

Период, когда Гали Абукалиевич руководил архитектурной службой Мангистауской области, стал для региона временем становления в условиях дефицита: нехватка была буквально во всем, от специалистов до техники. О том, как создавался современный облик города у моря, ветеран труда, почетный архитектор Казахстана, обладатель ордена «Құрмет» Гали Онгалбаев вспоминает с особой ностальгией.

Становление мастера

Родился Гали Абукалиевич в 1947 году в поселке Баутино, затем семья переехала в Ералиево (ныне Курык), с 1968 по 1971 год служил в рядах Советской армии в Астрахани, а в 1971 году окончил вечернюю школу.

Трудовой путь начал в 1965 маляром-художником в поселке Ералиево. Трудился помощником бурильщика и учился в Москве на факультете изобразительного искусства Заочного народного университета искусств им.Н. Крупской.

В 1978 году Гали Онгалбаев поступил в Казахский политехнический институт им. В. Ленина (КазПТИ).В 1980 году на базе архитектурного и строительного факультетов КазПТИ, а также Алматинского филиала Всесоюзного заочного инженерно-строительного института был создан самостоятельный вуз – Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, который Гали Абукалиевич и закончил в 1983 году.

После получения высшего образования Гали Онгалбаев вернулся в Ералиево.

К середине 80-х от Министерства геологии СССР пришло амбициозное задание – разработать проект современного и уютного жилого дома нового типа. Работая заместителем начальника КЭ «МНГР» по строительству и быту, Гали Онгалбаев принял участие в проектировании двухуровневого жилого дома для буровиков в поселке Ералиево. В результате он занял первое место на конкурсе экспериментальных проектов строительства жилья.

– Для того времени проект был в некоторой степени революционным. На первом уровне располагался гараж, лестница вела на второй этаж – в жилой зал с современными планировками, коммуникациями и удобствами. В условиях отсутствия интернета и сотовых телефонов, когда мы практически не видели аналогов, удалось спроектировать жилье нового типа, которое сегодня назвали бы «американским таунхаусом», – вспоминает архитектор.

Начало большого пути

Проект оказался настолько удачным, что его заимствовали для строительства жилья нефтяникам в Атырау и Уральске. Тогда в областном руководстве заговорили об архитекторе Гали Онгалбаеве.

В 1994 году Гали Онгалбаев был назначен председателем Мангистауского областного комитета строительства, жилья, архитектуры и застройки территорий, который в 1997 году был переименован в управление. Работая на этих должностях, Гали Абукалиевич принимал участие в разработке генерального плана областного центра, а также проекта «Карта Казахстана» – этно-мемориального комплекса в Астане. Участвовал в разработке проектных решений по застройке и благоустройству площади «Ынтымак» в Актау строительству фонтана «Каспий» напротив акимата. В 1997 году – в разработке проектадля строительства индивидуальных жилых домов коттеджного типа в 24-м и 29-м микрорайонах Актау, а также сельского дома культуры с библиотекой на 200 мест в поселке Жетыбай.

Проекты в условиях кризиса

Одним из знаковых событий стала реконструкция областного драматического театра. Изначально на этом месте задумывался обычный кинотеатр, но проект забросили, и здание долгие годы стояло недостроенным – там даже устроили стоянку для машин. Ситуация изменилась во время визита президента Нурсултана Назарбаева. К нему из толпы обратилась девушка с вопросом, почему в городе до сих пор нет драмтеатра. Президент тут же дал команду исправить ситуацию.

– Меня вызвали и поставили задачу: собрать команду и подготовить проект преобразования недостроя в полноценный театр. Это была сложная работа по перепланировке: нужно было вписать в существующий каркас большой и малый залы, костюмерные и все необходимые театральные помещения. Проектированием занималась специальная группа при нашем областном комитете. Однако возникла неожиданная юридическая преграда. В те годы городские земли и объекты активно распродавались, и недострой уже успел перейти в частные руки. Владелец планировал устроить там автосалон. Пришлось вызывать собственника и вести переговоры о возврате объекта государству. В итоге удалось достичь компромисса. Благодаря этому решению и оперативной работе проектировщиков драмтеатр был достроен и введен в эксплуатацию за несколько лет, - вспоминает архитектор.

Одной из серьезных проблем, с которой пришлось столкнуться на посту главного архитектора, стали многочисленные недострои в Актау. Особенно сложная ситуация сложилась в 14-м, 15-м, 28-м, 29-м микрорайонах. Это были так называемые «ПУСовские» дома (Прикаспийского управления строительства), которые из-за кризиса остались брошенными на разных стадиях готовности. Состояние зданий было удручающим: где-то на уровне пятого или шестого этажей отсутствовали плиты перекрытия, не было ни окон, ни дверей.

У государства не было возможности завершить строительство самостоятельно, поэтому было принято решение привлекать частных предпринимателей. Работа началась с детальной инвентаризации: был обследован каждый объект, зафиксирована остаточная стоимость. Всю документацию по объектам передали частному лицу. Благодаря достигнутым договоренностям и четкому расчету затрат, силами предпринимателя дома удалось достроить.

Приходилось в то время наводить порядок на улицах Актау, говорит архитектор. Одной из проблемных точек был рынок в 21-м микрорайоне. От владельца требовалось, чтобы любые постройки на территории рынка возводились законно и строго по проектам. А в то время там царил хаос: люди буквально спотыкались на каждом шагу, а строящиеся объекты не имели элементарных ограждений, хотя закон прямо обязывал это делать. Владельцы подчиняться не хотели, дело часто доходило до больших скандалов.

Такая же борьба шла по всему городу с незаконными ларьками, которые в 90-е годы стояли на каждом углу. Особенно сложная ситуация была около торговых центров «Достык» и «Казахстан» (ШУМ) – там киоски превратились в места, где распивали спиртное. Очистка города от такого визуального шума давалась непросто, говорит Гали Онгалбаев. По его словам, это было время разбирательств и конфликтов. Чтобы убрать незаконные объекты, приходилось задействовать технику: грузили ларьки кранами и вывозили. Огромную работу, как вспоминает герой статьи, тогда выполнял городской акимат.

– Среди знаковых объектов того времени мне особенно запомнился Дворец бракосочетания в 14-м микрорайоне, выполненный в национальном стиле. В реализации амбициозного проекта, помимо ведущих сотрудников проектного института «Казгорсельпроект», участвовали специалисты фирмы «ДиАР» из Алматы. Совместно со столичными коллегами мы разработали архитектурный облик здания, который сочетал в себе современные решения и традиционные казахские мотивы. Мы стремились создать объект, который бы стал настоящим символом архитектуры, – вспоминает Гали Онгалбаев.

Проблемой 90-х годов стала массовая передача зданий детских садов под частные инициативы. В условиях экономического кризиса их перепрофилировали под что угодно: открывали склады, торговали алкоголем, устраивали офисы. Здания, которые изначально проектировались как специализированные детские учреждения с соответствующей инфраструктурой, использовались не по назначению. Когда рождаемость начала расти, город столкнулся с тем, что детям просто некуда идти.

– Ситуация казалась неразрешимой из-за отсутствия средств в бюджете, но на возвращение детских садов деньги найти было необходимо. У казахов есть мудрая пословица: «Жыламаған балаға сүт жоқ» – «Не плачущему ребенку молока не дают». Мы начали сложную работу по возврату объектов в государственную собственность, чтобы они снова начали выполнять прямую функцию – воспитание подрастающего поколения. В результате работы здания детских садов были возвращены, – отмечает архитектор.

В тоже время в Актау начал формироваться первый частный сектор – это произошло в 26-м микрорайоне, недалеко от здания университета им. Ш. Есенова. До этого момента индивидуальное жилищное строительство в черте города не практиковалось.

– Помню, там был свободный участок земли, не очень большой, и мы решили провести своеобразный эксперимент. В то время корпорация «Мангистаукурылысинвест» под руководством Шинабая Акенжеева являлась подведомственной структурой местного исполнительного органа и координировала капитальное строительство. Вместе мы обратились к акиму области с просьбой выделить эту территорию под частную застройку. Он тогда отнесся к идее с сомнением и спросил: «А кто вообще там будет строиться?». Я уверенно ответил, что желающие найдутся, ведь у людей есть и средства, и стремление иметь собственный дом. В итоге мы получили разрешение, разделили участок на наделы и приступили к работе. В эту организацию будущие собственники и предоставляли архитектурные решения, где их проверяли и утверждали. Так в 26-м микрорайоне начала возводится первый в городе сектор с частными домами, – рассказывает Гали Онгалбаев.

При этом кадровая ситуация в управлении была критической. Опытные специалисты массово уезжали в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар. Работать было практически некому, кроме нескольких выпускниц института, у которых еще не было должной практики, вспоминает Гали Абукалиевич.

– Я понимал, что нужно использовать любой шанс для обучения молодежи. Помню, как вызывал к себе опытную сметчицу, которая уже написала заявление на увольнение и собиралась уезжать, и просил ее передать опыт молодым специалистам. А новичкам говорил прямо:учитесь, пока есть такая возможность, – рассказывает архитектор.

В тот период крайне тяжелой была и ситуация с финансированием. При управлении работала хозрасчетная проектная мастерская, которая занималась разработкой чертежей, в том числе для нефтяников. Однако мастерская оказалась на грани закрытия: заказчики не платили, денег на зарплаты сотрудникам не было.

– Предлагали бартер, мы пытались судиться, но все было бесполезно – наступил момент, когда подчиненные каждый день приходили с требованием выплат, а я ничего не мог сделать,– вспоминает непростое время герой статьи.

За горизонтом чертежей

Положительные сдвиги наметились к 1997 году. Ситуация постепенно выровнялась, появилась надежда на стабильность. В этом году произошли важные структурные изменения: комитет, который раньше подчинялся напрямую Министерству строительства,жилья и застройки территорий Республики Казахстан, был преобразован в управление строительства, жилья, архитектуры и застройки территорий при акимате Мангистауской области. Гали Онгалбаева назначили руководителем управления.

В это время по указанию профильного министерства, перед управлением была поставлена задача – создание кадастров, которых до этого в стране не существовало. Старые советские СНиПы пересматривались, требовалось сформировать официальный реестр, содержащий сведения о каждом объекте в Мангистауской области. Совместно с ЗАО «Центр градостроительного кадастра» Гали Абукалиевич организовал работу по ведению градостроительного кадастра по области и Актау.

– Это была колоссальная работа. Нужно было систематизировать все: от жилых домов до больниц и государственных учреждений, присвоив каждому объекту свой номер. Параллельно велась работа над созданием земельного кадастра. Сегодня в это трудно поверить, но работа велась в условиях, когда в управлении практически не было компьютеров, – рассказывает архитектор.

Еще одним направлением стала разработка Генеральных планов для всех городов и районов области. Фактически в период с 1994 по 2004 годы удалось заложить фундамент современного градостроительного планирования.

– Чтобы реализовать проект, отправлял специалистов на обучение в Алматы. Мы привезли в регион первые специализированные программы, внедрили их в работу городских и районных архитекторов и в итоге внесли все объекты области в единый кадастр. Это время стало периодом формирования новой базы, на которой и по сей день строится архитектура региона. Работа над Генеральными планами городов и районов была по-настоящему колоссальной: для каждого населенного пункта разрабатывалось до восьми различных вариантов. Это был значительный объем проектной деятельности, осложненный отсутствием гибкого финансирования и современным программным обеспечением. Мы понимали, что без технологий двигаться невозможно. Благодаря поддержке областного акимата постепенно начали внедрять компьютерные программы во всех подразделениях. В 1998–1999 годах наше управление было преобразовано в департамент архитектуры и строительства, я начал техническое переоснащение ведомства. Тогда нам удалось закупить первые десять компьютеров и профессиональные фотоаппараты, - констатирует Гали Онгалбаев.

В период работы в качестве главного архитектора реализован ряд социально значимых проектов, среди которых особое место занимает Областная детская деревня семейного типа. Ее проектирование и строительство пришлось на 1997–1998 годы.

Рядом с детской деревней расположены двухэтажные жилые дома, построенные в 2003 году для работников компании «Каражанбасмунай». При их возведении использовались ленинградские проекты, которые хорошо зарекомендовали себя с точки зрения надежности и планировки. Это было ведомственное жилье, которое позволило обеспечить качественными квадратными метрами специалистов нефтяной отрасли.

Помимо жилого и социального секторов, в зону ответственности управления входили и стратегические узлы региона. Пожалуй, самым масштабным инфраструктурным проектом, по словам архитектора, стало начало строительства нового Международного аэропорта Актау.

Одним из амбициозных, но, к сожалению, не реализованных проектов Гали Онгалбаева считает строительство сети подземных переходов. Архитектор предлагал соединить здание городского акимата с парком и гостиницей «Актау», а также построить аналогичные переходы от торгового центра «Заман» в 11-м микрорайоне в сторону областной больницы в 26-м.Кроме этого, переход должен был появиться в 14-м микрорайоне – от здания «Казахтелеком» в направлении площади «Ынтымак».

– Это должны были быть не просто инженерные сооружения, а полноценные культурно-ремесленные центры. В переходах планировалось разместить бутики и мастерские, где народные умельцы могли бы продавать национальные украшения, ковры, ювелирные изделия и сувениры. Особенностью проекта должна была стать выставка макетов главных достопримечательностей нашего края. Я хотел установить там миниатюрные копии подземной мечети Бекет-ата и древних некрополей, чтобы гости Актау могли познакомиться с богатым наследием региона и сделать памятные фотографии, – рассказывает Гали Онгалбаев.

Как главному архитектору, Гали Абукалиевичу приходилось защищать историческую память Актау. Мало кто знает, что там, где сегодня в 14-м микрорайоне стоят новостройки и бизнес-центры, долгое время он не давал разрешения на строительство. Причиной были древние захоронения, обнаруженные на этой территории.

В завершении беседы аксакал дал благословение молодому поколению жителей Мангистау.

– Отрадно, что молодое поколение помнит тех, кто поднимал и осваивал этот край, первопроходцев-геологоразведчиков и всех, кто вносил вклад в его развитие. Задача следующего поколения – поддерживать почин отцов, трудиться на благо Казахстана и его процветание, – заключил Гали Онгалбаев.

Айлин Тас