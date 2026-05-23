Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
23.05.2026, 14:32

«На корт я выхожу за свободой»: как теннис на колясках стал новой точкой отсчета для Саната Есмагамбета

Общество

Санат Есмагамбет родился и вырос в поселке Жетыбай Мангистауской области, учился на инженера-нефтяника и с детства увлекался футболом. В 2019 году из-за опухоли в шейном и грудном отделах спинного мозга его жизнь кардинально изменилась. После операции и нескольких лет реабилитации Санат сумел вернуться в спорт. Сегодня он – серебряный призёр чемпионата Казахстана по теннису на колясках и участник крупных международных турниров серии ITF.

Источник фото: пресс-служба ФТК
Источник фото: пресс-служба ФТК

Оглядываясь назад, спортсмен отмечает, что возвращение к активной жизни и увлечение спортом начались для него с восстановления, где главным фактором успеха стали терпение и системный труд.

– Санат, до 2019 года вы строили карьеру в нефтегазовой сфере, а затем столкнулись с серьезным заболеванием. Как проходило ваше восстановление после операции?

– Операция по удалению опухоли прошла успешно, но адаптация к новому состоянию далась непросто. Какое-то время я практически не мог управлять пальцами правой руки, а левая рука временно потеряла подвижность. С 2020 по 2023 год я проходил непрерывную реабилитацию в клиниках. Это был эмоционально сложный период, и справиться с ним мне помогла исключительно поддержка родных.

– Как в этот период в вашей жизни появился теннис? Помните свои первые тренировки?

– Около трех лет после операции я искал новые направления для самореализации. Пробовал изучать программирование, искал работу, поскольку для меня было важно оставаться независимым. Затем знакомые из Актобе поделились контактами тренера, который развивает теннис на колясках в Актау. Когда я впервые приехал в теннисный центр и сел в спортивную коляску, ощущения были непередаваемыми. Я сразу понял, что это мое направление. Спортивная коляска сильно отличается от бытовой: у нее нет тормозов, другая конфигурация колес, что позволяет выполнять резкие маневры и быстро передвигаться. На корте я снова почувствовал скорость и свободу движения, ко мне вернулась уверенность в себе.

– Теннис – технически и физически сложный вид спорта. Что помогло вам закрепиться в нем?

– Я понимал, что после перерыва в активности мышцы ослабли, поэтому первые месяцы отрабатывал технику перемещения по корту вообще без ракетки. Нарабатывал маневренность и выносливость, ведь движение – это база тенниса. Меня увлек этот спортивный драйв, я был готов тренироваться целыми днями. В августе исполнится три года, как я пришел в этот спорт. Для тенниса это небольшой срок, но у меня серьезные планы. Я хочу выигрывать международные титулы и планирую оставаться в туре долгосрочно, на ближайшие 15-20 лет.

– Как сейчас устроен ваш рабочий график? Удается ли совмещать спорт с другими видами деятельности?

– Профессиональный спорт требует жесткой дисциплины, я стараюсь максимально отрабатывать каждый удар на тренировках. На данный момент я полностью сфокусирован на теннисе. Как призер чемпионата Казахстана я получаю спортивную стипендию, а также работал инструктором в Мангистауском областном спортивном клубе для людей с особыми потребностями. Постоянной работы вне кортов у меня сейчас нет, я нахожусь в поиске. Если появится подходящий вариант, я уверен, что смогу успешно совмещать профессиональный спорт и трудовую занятость.

– Насколько важна для игроков системная поддержка со стороны Федерации тенниса Казахстана?

– Теннис на колясках в Казахстане развивается всего пять лет, это молодое направление, созданное Сергеем Селивановым. Но конкуренция растет, приходят сильные игроки. Для нас, местных теннисистов, проведение турниров ITF в Актау – это колоссальная возможность получить опыт матчей с соперниками из топ-50 мирового рейтинга и участниками Паралимпиад. Конечно, для дальнейшего роста нам необходимы партнеры. Сейчас казахстанские игроки выступают на базовых колясках, тогда как у зарубежных атлетов они специализированные, кастомизированные. Очень хотелось бы, чтобы спонсоры поддержали призеров чемпионата Казахстана и помогли нам с приобретением профессионального инвентаря мирового уровня.

– Такие турниры, как недавние Rixos Water World Aktau Open, KPMG Open и текущий Zijin RG Gold Open, проходящие в рамках ITF Wheelchair Tennis Tour, организованы при поддержке крупного бизнеса. Какую роль, по-вашему, играет участие корпоративного сектора в развитии инклюзивного спорта?

– Крупные компании дают параспортсменам возможность реализовать свой потенциал. Мы тренируемся наравне с другими атлетами, у нас такие же объемы нагрузок и жесткая дисциплина. И мы точно так же хотим побеждать и поднимать флаг Казахстана на международных аренах. Когда бизнес поддерживает такие проекты, меняется отношение общества к инклюзии в целом. Это показывает, что у каждого человека, независимо от физических особенностей, есть возможность жить активно, добиваться больших целей и быть успешным.

– Что бы вы посоветовали человеку, который сейчас переживает сложный период в жизни и опасается перемен?

– Не сдаваться, продолжать искать новые возможности и верить в свои силы. В жизни каждого человека бывают и трудные, и радостные периоды, этим она и интересна. Главное – ценить поддержку близких, двигаться вперед и делать свое дело, несмотря ни на что.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь