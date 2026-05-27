Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Актау отмечает Курбан айт: жители сообщают о подорожании жертвенного скота

Общество 0 3 190 Аяулым Бейсенова

Сегодня мусульмане отмечают Курбан айт. С самого утра жители Актау приезжают на рынки и пункты забоя скота, чтобы выбрать животное для жертвоприношения. Правда, в этом году горожане отмечают подорожание скота. Сколько стоит купить барана, смотрите в видеорепортаже Lada.kz.

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта
Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

После праздничного намаза на скотных рынках наблюдается самый настоящий ажиотаж. 

К празднику Курбан айт мы хорошо подготовились. У нас на скотном рынке очень хороший контроль качества. Мясники чистоплотные, ветеринар все проверяет. Всё должно быть чисто, соответствовать требованиям. Например, у забитых овец должны быть целые уши и соблюдены все правила. Мы этим требованиям полностью соответствуем, - говорит Анар Досаева, продавец скота. 

Впрочем, в этом году праздничный дастархан обойдется горожанам несколько дороже, из-за весенних ограничений на ввоз скота из других регионов. Сегодня средняя стоимость овцы варьируется от 80 до 120 тысяч тенге.

Дефицита скота нет, но у нас ранее был карантин на овец, которые прибывают к нам из Уральска и в прошлые месяцы, цены были высокие, поэтому люди, возможно, так и запомнили. Сейчас людей хоть и меньше, но все равно активно покупают. В основном сейчас берут молодняк – по 80-90 тысяч тенге. Также берут и взрослых овец. Каждый покупает по своим возможностям.
Хочу сказать людям: приходите. Народ Мангистау, мы стараемся обеспечить доступные цены и хорошо подобрать животных. Всех с праздником Курбан айт!, - говорит Анар Досаева. 

Рост цен подтверждают и сами покупатели. Согласно их наблюдениям, по сравнению с прошлым годом стоимость скота выросла в среднем на 10-15%. Тем не менее, люди отмечают и плюсы: уровень сервиса на местных рынках стал заметно комфортнее.

Цена сейчас средняя, одна овца примерно стоит 110 000 тенге. Каждый Курбан айт цены растут. В прошлом году, кажется, брали за 100 тысяч. Сейчас примерно на 10% дороже. Брал на человек 20. Обычно у нас нет старших в доме, поэтому мы ходим по домам других людей, поздравляем, отмечаем праздник. Сейчас спокойно: приходишь, сразу выбираешь овцу, тебе её тут же готовят, чистят, разделывают. Всё удобно, так как всё в одном месте, - говорит покупатель. 

Первым делом выбираем мясо, готовим и едим сами, а также раздаем людям. Я в поиске барана уже 3 часа. Мне важно подобрать по моим критериям – это самый большой, сочный и красиво на вид выглядящий. В прошлом году я брал такой же кошкар за 120 тысяч, а в этом году он 200 тысяч. Однако мне уступили и я смог договориться, что очень приятно. Всех поздравляю, да будет благословение в этот день всему казахскому народу, - говорит еще один житель Актау. 

Для многих жителей Актау Курбан айт – это не только религиозный праздник, но и день помощи, единства и теплых семейных встреч. Редакция Lada.kz присоединяется к поздравлениям и желает всем жителям Казахстана мира, единства и благополучия в каждый дом.

