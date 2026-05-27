Сирены зазвучат в Мангистау: жителей просят не паниковать

ДЧС Мангистауской области проведет плановую проверку региональной системы оповещения.

Во время мероприятий 28 мая с 11:00 часов будут включены сиренно-речевые устройства.

Как сообщили в ДЧС, запуск сирен проводится в рамках проверки готовности системы экстренного оповещения населения.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, последний раз сигналы тревоги звучали в Актау 1 апреля.