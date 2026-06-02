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02.06.2026, 09:24

Причину синяков на теле ребёнка пытается выяснить жительница Актау. Дополнено

Общество 0 2 762 Ольга Максимова

В Актау мать особенного ребенка подозревает, что в детском саду на него оказывают физическое воздействие. Департамент полиции отказался вести расследование, передав дело в управление образования, передаёт Lada.kz.

Фото: 2Gis
Фото: 2Gis

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Мама особенного ребенка Гаухар Ахмадиева столкнулась с вопиющей ситуацией в коррекционном детском саду № 6, расположенном в 4 микрорайоне. Ее сын, которому в июле исполнится четыре года, имеет диагнозы ЗПР и расстройство аутистического спектра (РАС). Мальчик не разговаривает и не понимает обращенную к нему речь. Он поступил в учреждение в декабре 2025 года, однако активно посещать группу начал только в апреле после прохождения периода адаптации.

В понедельник, 18 мая, женщина случайно обнаружила на спине сына крупные гематомы и синяки, похожие на следы от щипков и пальцев. Тут она вспомнила и собрала в единую картину последние наблюдения: сын в последнее время плохо и тревожно спал и часто плакал. Кроме того, он стал щипаться, чего ранее за ним не наблюдалось.

Все эти признаки привели ее к тревожному предположению - сына в детском саду могут бить или подвергать другому неприятному физическому воздействию.

Спина четырехлетнего Амира. Фото предоставлено Г. Ахмадиевой

Для того чтобы предположения не были голословными, она 19 мая пришла с сыном на приём к участковому терапевту, и он однозначно подтвердил, что синяки — следы физического воздействия. Для исключения других факторов врач направил ребенка на общий анализ крови, коагулограмму и анализ мочи. Позже в больнице мальчику сделали рентген, который показал, что кости целы и внутренних повреждений нет. Мама отмечает, что ранее у сына бывали ссадины на ногах, но она списывала это на его частые спотыкания. Синяки же на спине, по словам старшего сына, появились еще в воскресенье, 17 мая, однако он забыл сразу сообщить об этом матери.

Попытки Гаухар мирно разобраться в ситуации натолкнулись на стену непонимания и подозрительных совпадений. Воспитатели категорически отрицают свою причастность, говорит мать маленького Амира, и заявляют, что в пятницу ребенок уходил абсолютно чистым, фактически перекладывая вину на семью. Гаухар Ахмадиева — многодетная мать, уже вырастила двух сыновей, сейчас самостоятельно воспитывает пятиклассника, двухлетнюю дочь и Амира и уверяет, что дома мальчика никто не бьет, поэтому синякам взяться неоткуда.

Чтобы внести ясность в этом вопросе, она запросила у администрации детского сада записи с камер видеонаблюдения.  По словам Гаухар Ахмадиевой, сначала директор согласилась показать кадры. Но потом заявила, что жесткий диск системы был переполнен и запись не велась. Мать ребенка уведомили, что диск передели в IT-отдел для полной очистки.

«25 мая я обратилась в приемный покой детской больницы для официальной фиксации травм. Оттуда информацию передали в полицию. Прибывший участковый принял заявление. Полицейский отправился в детский сад, после чего прислал мне аудиосообщение, в котором намекнул, что руководство сада хочет «договориться». Я категорически против неформальных соглашений, поскольку на мои обоснованные вопросы к администрации школы никто отвечать не хотел, а идти на контакт начали только после привлечения полиции. Я хочу точно знать природу происхождения синяков на теле ребёнка, и если детскому саду нечего скрывать, то откуда такая реакция?» - рассказала Гаухар Ахмадиева.

Гаухар Ахмадиева написала заявление в полицию, однако участковый не предпринял активных шагов для установления происхождения синяков на теле ребенка. В пресс-службе департамента полиции заявили, что заявление перенаправлено в управление образования, таким образом обозначая, что возможное физическое насилие над ребенком не является поводом для расследования.

В администрации коррекционного детского сада настаивают, что в пятницу ребенок был отправлен домой без синяков. 

«Мы на основании этого акта объявили конкурс на приобретение этих дисков. Поэтому я не могла ей показать видео с камеры, потому что у нас запись не шла. Предложила приходить смотреть онлайн на ребенка в группе. Но я могу сказать уверенно на 100% за своих воспитателей, что они детей не бьют, они не первый год работают. Потому что круглосуточная камера, пусть даже не записывает, я сама сижу, смотрю. Тем не менее, в отношении воспитателей приняты меры дисциплинарного взыскания. С матерью ребенка мы договорились, что переведем его в другую группу», - сообщила Улболсын Юлдашева, директор коррекционного ДДУ №6.

 

Дополнено

Директор коррекционного ДДУ №6 Улболсын Юлдашева и Гаухар Ахмадиева сообщают, что пришли к урегулированию вопроса и претензий друг к другу не имеют. 

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