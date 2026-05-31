18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.05.2026, 21:05

Ребенок получил травмы в спеццентре Актау: начато служебное расследование

Происшествия 0 560 Наталья Вронская

В Актау родители четырехлетнего мальчика заявили о получении их сыном травм в Центре оказания специальных социальных услуг №3. После обращения семьи в правоохранительные органы ситуацию прокомментировали в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Похожие новости

По словам матери ребенка, мальчик посещал центр около месяца. Вечером 27 мая, когда родители забрали сына домой, они заметили на его спине синяки и царапины. 

Родители обратились в администрацию центра, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. По их словам, руководство сообщило, что ребенок был осмотрен специалистами и его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако медицинские документы, подтверждающие результаты осмотра, семье предоставлены не были.

После этого родители вызвали полицию и написали заявления в правоохранительные органы и прокуратуру.

Как рассказала мать мальчика, позже семье сообщили, что травмы ребенку мог нанести другой воспитанник учреждения. По ее словам, этот же ребенок якобы ранее проявлял агрессию по отношению к другим детям.

Также родителей обеспокоило, что вместе с четырехлетними воспитанниками находился десятилетний ребенок. По их мнению, дети разных возрастов должны находиться под отдельным присмотром.

Кроме того, семья высказала претензии к санитарным условиям в учреждении. По словам матери, сын рассказывал, что ел печенье, поднятое с пола, пил воду из-под крана, а несколько воспитанников пользовались одним стаканом.

После инцидента мальчик прошел медицинское обследование. Как утверждает мать, врачи сообщили, что обнаруженные повреждения могли быть нанесены тупым предметом. Семья требует объективного расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области подтвердили факт происшествия.

27 мая 2026 года в Центре оказания специальных социальных услуг №3, предоставляющем стационарные и полустационарные услуги детям с психоневрологическими нарушениями, произошел инцидент с участием получателей услуг, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным управления, в день происшествия ответственный специалист, находившийся на дежурстве, допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вследствие чего дети остались без должного присмотра. Кроме того, руководство учреждения и законные представители воспитанников не были своевременно проинформированы о случившемся.

В связи с произошедшим приказом управления создана специальная комиссия по служебному расследованию.

В настоящее время проводится всесторонняя проверка обстоятельств инцидента, действий должностных лиц, соблюдения требований безопасности и организации работы учреждения.

В ведомстве отметили, что по итогам расследования будет дана правовая и дисциплинарная оценка действиям ответственных сотрудников и руководства центра. В случае подтверждения нарушений к виновным лицам будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В управлении координации занятости и социальных программ подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле, а все необходимые меры для недопущения подобных случаев в дальнейшем будут приняты.

В региональном департаменте полиции также прокомментировали ситуацию.

Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, и правовая оценка будет дана сотрудникам учреждения, - сообщили в ведомстве.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь