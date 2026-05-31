Ребенок получил травмы в спеццентре Актау: начато служебное расследование

В Актау родители четырехлетнего мальчика заявили о получении их сыном травм в Центре оказания специальных социальных услуг №3. После обращения семьи в правоохранительные органы ситуацию прокомментировали в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: Яндекс.Карты

По словам матери ребенка, мальчик посещал центр около месяца. Вечером 27 мая, когда родители забрали сына домой, они заметили на его спине синяки и царапины.

Родители обратились в администрацию центра, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. По их словам, руководство сообщило, что ребенок был осмотрен специалистами и его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако медицинские документы, подтверждающие результаты осмотра, семье предоставлены не были.

После этого родители вызвали полицию и написали заявления в правоохранительные органы и прокуратуру.

Как рассказала мать мальчика, позже семье сообщили, что травмы ребенку мог нанести другой воспитанник учреждения. По ее словам, этот же ребенок якобы ранее проявлял агрессию по отношению к другим детям.

Также родителей обеспокоило, что вместе с четырехлетними воспитанниками находился десятилетний ребенок. По их мнению, дети разных возрастов должны находиться под отдельным присмотром.

Кроме того, семья высказала претензии к санитарным условиям в учреждении. По словам матери, сын рассказывал, что ел печенье, поднятое с пола, пил воду из-под крана, а несколько воспитанников пользовались одним стаканом.

После инцидента мальчик прошел медицинское обследование. Как утверждает мать, врачи сообщили, что обнаруженные повреждения могли быть нанесены тупым предметом. Семья требует объективного расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области подтвердили факт происшествия.

27 мая 2026 года в Центре оказания специальных социальных услуг №3, предоставляющем стационарные и полустационарные услуги детям с психоневрологическими нарушениями, произошел инцидент с участием получателей услуг, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным управления, в день происшествия ответственный специалист, находившийся на дежурстве, допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вследствие чего дети остались без должного присмотра. Кроме того, руководство учреждения и законные представители воспитанников не были своевременно проинформированы о случившемся.

В связи с произошедшим приказом управления создана специальная комиссия по служебному расследованию.

В настоящее время проводится всесторонняя проверка обстоятельств инцидента, действий должностных лиц, соблюдения требований безопасности и организации работы учреждения.

В ведомстве отметили, что по итогам расследования будет дана правовая и дисциплинарная оценка действиям ответственных сотрудников и руководства центра. В случае подтверждения нарушений к виновным лицам будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В управлении координации занятости и социальных программ подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле, а все необходимые меры для недопущения подобных случаев в дальнейшем будут приняты.

В региональном департаменте полиции также прокомментировали ситуацию.