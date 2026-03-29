Ребёнок получил травму в игровом центре Актау - кто виноват?

Ребёнок получил перелом во время посещения детского центра. Мать утверждает, что причиной стали посторонние предметы в игровой зоне. Администрация выдвинула свою версию. В ситуации разбирася корреспондент Lada.kz .

Фото предоставила мать пострадавшего мальчика

Сам инцидент произошёл в полдень 22 марта в детском развлекательном центре Apollo, расположенном в ТРЦ Sayapark.

По словам матери пострадавшего, её 9-летний сын Амир получил травму в зоне батутов, прыгнув в бассейн с мягкими кубиками.

«Я сама наблюдала за детьми. Когда отошла к младшему ребёнку, ко мне подошёл сын и сказал, что при прыжке упал на что-то твёрдое. Мы сняли носок, я осмотрела ногу. Сначала подумала, что это ушиб, но он начал хромать», — рассказала женщина.

Ребёнка доставили в травмпункт, где диагностировали перелом пятого пальца стопы. На ногу был наложен гипс.

Как отметила его мама, он занимается спортом и незадолго до инцидента прошёл отбор в сборную Атырау по каратэ.

Причиной травмы, как говорит мать, могли стать посторонние предметы в бассейне с мягкими кубиками. На видео она зафиксировала, как сотрудники достают из него пластиковую бутылку и другой мусор.

После происшествия женщина обратилась к администрации центра с просьбой проверить игровую зону и временно закрыть бассейн.

Мне ответили, что его якобы чистят каждый день. Тогда мы сами начали проверять и нашли твердые предметы. Я попросила закрыть зону, чтобы другие дети не пострадали, но мне предложили вернуть деньги за вход и попросили покинуть кабинет, - сообщила она.

По ее словам, после угрозы обращения в полицию сотрудники начали очищать бассейн, однако доступ для детей при этом ограничен не был.

На следующий день, 23 марта, мама ребёнка связалась с руководителем центра.

Он сказал, что поедет разбираться. Вечером написал, что персоналу объявлен выговор, бассейн почистили, извинился и предложил помощь с лекарствами, - рассказала она.

Однако, по ее мнению, принятых мер недостаточно.

Мой ребенок понес физические, моральные и материальные потери. Он отстает от учебы на две недели, а он отличник. Также будет перерыв в спорте - даже после снятия гипса еще три месяца без нагрузок, - подчеркнула женщина.

Сейчас мальчик передвигается на костылях, переведён на домашнее обучение, спортивные занятия приостановлены.

Мать подала официальную жалобу в акимат через систему e-Otinish и призвала обратить внимание на безопасность детских игровых зон.

«Я не хочу, чтобы завтра на месте моего сына оказался другой ребёнок. Детские центры должны быть безопасными, а не превращаться в травмпункты», — заявила она.

В свою очередь в администрации развлекательного центра Apollo сообщили, что, по их версии, ребёнок получил травму не из-за посторонних предметов.

В центре предоставили видеозапись, на которой, как утверждается, пострадавший мальчик вместе с сестрой находился на балансировочной балке. На кадрах дети, по словам администрации, пытались столкнуть друг друга и пинались ногами.

о мнению представителей центра, именно в ходе этой игры ребёнок мог получить травму.

Также в Apollo напомнили о правилах посещения игровой зоны. В частности, в них указано, что строго запрещено толкать других, тянуть за руки, сталкиваться и выполнять опасные действия.

В администрации подчеркнули, что ответственность за соблюдение этих правил детьми лежит на родителях.

«Родители должны сами следить, чтобы дети соблюдали правила. Операторы находятся для общего контроля и обеспечения безопасности на аттракционах. Например, они следят за очерёдностью на горках, чтобы дети не сталкивались. Операторы - не воспитатели и не няньки», - сообщили в центре.

Напомним, летом прошлого года в этом же центре на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона.

В администрации центра заверили, что данный элемент не представляет угрозы для жизни и здоровья.