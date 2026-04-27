27.04.2026, 18:54

Ребёнок провалился в канализационный люк в Актау

Происшествия | Сергей Кораблев

Ребёнок упал в открытый канализационный люк, прикрытый картоном. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz.

Фото предоставила мама девочки Шолпан
По словам матери пострадавшего ребёнка Шолпан, инцидент произошёл вечером 26 апреля в 19А микрорайоне перед домом №15.

«Не знаю, кто это сделал, но дыра была прикрыта тремя кусками картона от дождя. Возможно, это сделали работники ЖЭКа», - отметила она.

В день происшествия девочка играла не на привычной площадке, а неподалёку - с другой, более старшей девочкой.

«Я заметила, что она не откликается, и сразу пошла искать. Ко мне подошла маленькая девочка и сказала, что ребёнок провалился в люк. Я даже не подумала, что это моя дочь. И, что самое страшное, никто из взрослых не помог, хотя девочка звала на помощь», - рассказала женщина.

Шолпан находится на пятом месяце беременности и с трудом вытащила ребёнка.

После происшествия женщина с мужем вызвали полицию и написала заявление. Стражи порядка накрыли опасное отверстие большим камнем.

Девочку доставили в травмпункт детской больницы. К счастью, как говорит Шолпан, серьёзных травм удалось избежать. У нее диагностированы лишь царапины, синяки и шишка на затылке.

«Кто отвечает за такие люки, тем более рядом с детской площадкой?» - возмущается жительница.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в городскую администрацию.

Напомним, в Актау мальчик получил ожоги и стал инвалидом из-за прорыва трубы.

Комментарии

1 комментарий(ев)
cas377cas
Ответ акимата будет таким-люк виноват сам что самооткрылся!
27.04.2026, 14:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

