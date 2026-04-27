Ребёнок провалился в канализационный люк в Актау

Ребёнок упал в открытый канализационный люк, прикрытый картоном. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz.
По словам матери пострадавшего ребёнка Шолпан, инцидент произошёл вечером 26 апреля в 19А микрорайоне перед домом №15.
«Не знаю, кто это сделал, но дыра была прикрыта тремя кусками картона от дождя. Возможно, это сделали работники ЖЭКа», - отметила она.
В день происшествия девочка играла не на привычной площадке, а неподалёку - с другой, более старшей девочкой.
«Я заметила, что она не откликается, и сразу пошла искать. Ко мне подошла маленькая девочка и сказала, что ребёнок провалился в люк. Я даже не подумала, что это моя дочь. И, что самое страшное, никто из взрослых не помог, хотя девочка звала на помощь», - рассказала женщина.
Шолпан находится на пятом месяце беременности и с трудом вытащила ребёнка.
После происшествия женщина с мужем вызвали полицию и написала заявление. Стражи порядка накрыли опасное отверстие большим камнем.
Девочку доставили в травмпункт детской больницы. К счастью, как говорит Шолпан, серьёзных травм удалось избежать. У нее диагностированы лишь царапины, синяки и шишка на затылке.
«Кто отвечает за такие люки, тем более рядом с детской площадкой?» - возмущается жительница.
Корреспондент Lada.kz направил запрос в городскую администрацию.
