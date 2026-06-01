Жителей Актау призывают вывесить государственный флаг на окнах или балконах

Управление внутренней политики области в честь Дня государственных символов Республики Казахстан, который отмечается 4 июня, приглашает жителей города принять участие в акции «Мой флаг!».
В честь праздника просим жителей города вывесить государственный флаг на окнах или балконах своих домов. Также просим строго соблюдать законодательные нормы при использовании флага, — говорится в сообщении ведомства.
В акции сможет принят участие любой житель города.
