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02.06.2026, 12:53

Незарегистрированные БАДы изъяли в Актау

Общество 0 2 397 Ольга Максимова

Фармконтоль выявил в областном центре магазин, который реализовывал незарегистрированные в Казахстане БАДы, а также осуществлял фармацевтическую деятельность без лицензии, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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В ходе внеплановой проверки, проведённой специалистами департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области на основании обращения жителя региона, в одном из магазинов по реализации БАДов в городе Актау было выявлено и изъято более 200 упаковок лекарственных средств, не зарегистрированных в Казахстане.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау владелец магазина привлечен к ответственности по части 3 статьи 426 КоАП РК. Принято решение о конфискации и уничтожении незарегистрированных лекарственных средств.

Кроме того, в ходе проверки установлено отсутствие у магазина лицензии на осуществление розничной реализации лекарственных средств. За незаконное осуществление фармацевтической деятельности владелец привлечён к ответственности по части 1 статьи 424 КоАП РК.

Департамент призывает граждан ответственно относиться к приобретению лекарственных средств. Покупать лекарственные средства следует только в аптечных организациях, имеющих соответствующую лицензию на фармацевтическую деятельность. При покупке рекомендуется проверять наличие обязательной маркировки на государственном языке и регистрационного номера «РК-ЛС».

Для справки

Ст. 426 ч. 3 КоАП РК - Производство, закупка, транспортировка, хранение, реализация, применение (использование), реклама незарегистрированных, не разрешенных к применению лекарственных средств и медицинских изделий, если они не повлекли причинения вреда здоровью человека.

Санкция данной статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 100, на должностных лиц – в размере 150, на субъектов малого предпринимательства – в размере 200, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1500 МРП, с приостановлением деятельности, с конфискацией лекарственных и приравненных к ним средств, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок, а также косметических средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения и доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения. 

Ст. 424 ч. 1 - Незаконная медицинская и (или)фармацевтическая деятельность.

Санкция данной статьи влечет штраф на физических лиц в размере 5, на должностных лиц – в размере 15, на субъектов малого предпринимательства – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 70 МРП.
 

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