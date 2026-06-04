Туристов предупредили о рисках на Бозжыре

Администрация Кызылсайского государственного регионального природного парка обратилась к туристам с призывом строго соблюдать меры безопасности во время посещения урочища Бозжыра - одной из самых известных природных достопримечательностей Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В администрации Кызылсайского государственного регионального природного парка рекомендуют отказаться от пеших прогулок и поездок по удаленным маршрутам во время сильного ветра, дождя или тумана. Туристам также советуют передвигаться исключительно по обозначенным маршрутам и не приближаться к краям обрывов и скал.

Особое внимание следует уделять детям и не оставлять их без присмотра даже на короткое время.

Также посетителей просят бережно относиться к окружающей среде и не оставлять мусор на территории природного памятника.

В случае возникновения ЧС необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Ранее в этом районе из-за обильных дождей застревали туристические автобусы, спецтехника и другой транспорт.