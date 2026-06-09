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09.06.2026, 10:39

В Актау суд наказал за клевету в интернете: штраф 778 тысяч тенге

Общество 0 2 647 Ольга Максимова

Суд привлёк к ответственности гражданку за распространение заведомо ложной информации в соцсетях о преподавателях учебного заведения, передаёт Lada.kz.

Фото: yu.edu.kz
Фото: yu.edu.kz

Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело в отношении Р. по ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершённое публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций).

В мае этого года гражданка Р. на своей странице в Facebook и Instagram, а также в чате WhatsApp разместила публикации в отношении преподавателей Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Университет посчитал их заведомо ложными сведениями, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, и подал в суд.

В судебном заседании владелица аккаунтов пояснила, что не согласна с протоколом и своей вины не признаёт. Представитель университета просил суд привлечь правонарушительницу к административной ответственности за распространение заведомо ложных сведений.

Как сообщили в суде, вина правонарушительницы Р. была доказана показаниями потерпевшего, публикациями и фотографиями, полученными со страницы гражданки Р., коллективным заявлением сотрудников Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, рапортом инспектора полиции, протоколом об административном правонарушении, а также другими письменными документами, исследованными в судебном заседании.

Санкция части 2 статьи 73-3 КоАП предусматривает штраф для физического лица в размере 180 МРП или административный арест на срок до 20 суток, для должностного лица — штраф в размере 600 МРП либо административный арест на срок до 25 суток.

Р. признана виновной по ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК с назначением ей взыскания в виде штрафа в размере 180 МРП (778 500 тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано заинтересованными лицами в апелляционном порядке.

Напомним, в Актау в университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Yessenov University) произошёл скандал. Родители студентов пожаловались на невыполнение университетом ранее озвученных условий. 

 

 


 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Нужно ознакомиться теперь с публикацией
09.06.2026, 06:16
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