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09.06.2026, 15:25

В Актау пожаловались на сбои Damumed и большие очереди в поликлиниках

Общество 0 1 373 Ольга Максимова

Жительница областного центра обратила внимание на проблемы с организацией приема пациентов в городской поликлинике №1, расположенной в 7-м микрорайоне. Свое недовольство она высказала в социальных сетях, передаёт Lada.kz.

Фото: 2Gis
Фото: 2Gis

По словам горожанки, даже предварительная запись к терапевту через систему Damumed не гарантирует своевременный приём. На одного пациента отводится 15 минут, однако на одно и то же время могут быть записаны сразу два человека, что существенно сокращает время, которое врач может уделить каждому пациенту, способствует скоплению очередей и общей неразберихе. Люди, не от хорошей жизни пришедшие за медицинской помощью, вынуждены тратить силы и нервы на разборки у дверей терапевта.

«Даже имеющаяся запись к терапевту не гарантирует, что вы сможете попасть на приём вовремя. На одного человека в записи выделяется 15 минут, но на одно и то же время через Damumed могут записать двух пациентов», — написала жительница.

По мнению автора публикации, это вызывает вопросы к качеству оказания медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Администрация поликлиники прокомментировала ситуацию. Как рассказала заместитель директора по медицинской части Шолпан Тасимова, дублирование времени приёма произошло из-за выхода одного из терапевтов в отпуск. Всех её записанных пациентов «перекинули» к другому специалисту.

«Этот случай был вчера, 8 июня. Мы дали поручение IT-специалисту внести корректировки в алгоритм записи в приложении. Сейчас дублирование времени исключено, все записываются в открытые окошки. Также медсёстры обзванивают уже записавшихся пациентов и предупреждают о временной замене терапевта», — рассказала Шолпан Тасимова.

На текущий момент городская поликлиника №1 испытывает дефицит кадров — медицинское учреждение охватывает 28 участков, закреплённых за 20 терапевтами.

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