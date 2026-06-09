Казино в Мангистау могут открыть уже через год

Строительство новых казино в Казахстане пока находится на стадии определения площадок и поиска инвесторов. В Мангистау оно появится в одном из гостиничных комплексов, передаёт Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ .

Казино. Иллюстративное фото envato.com

Как сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве, казино в Алматинской области может начать работу уже в следующем году. Аналогичные сроки рассматриваются и для проекта в Мангистауской области после завершения строительства гостиничного комплекса.

По другим регионам работа по определению инвесторов и площадок продолжается.

В марте 2026 года Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта» был подписан президентом.

Законодательные изменения позволяют создавать новые игорные зоны в нескольких регионах Казахстана. Размещение казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов запрещено на землях особо охраняемых природных территорий, историко-культурных объектов, а также на территориях, связанных с обороной и национальной безопасностью. Кроме того, документ регулирует правила посещения игорных заведений. Вход разрешён только иностранцам и лицам без гражданства, работникам заведений и лицам, находящимся там по служебным обязанностям.