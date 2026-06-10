Актау может остаться без колеса обозрения: аттракцион продают за 35 млн тенге

Одну из самых узнаваемых достопримечательностей Актау - колесо обозрения в парке «Акбота» - выставили на продажу за 35 миллионов тенге. Владелец не исключает, что аттракцион может покинуть город, если не найдётся новый земельный участок или покупатель, сообщает Lada.kz .

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Колесо обозрения, которое уже почти восемь лет является частью городского пейзажа, выставили на продажу.

По словам владельца, аттракцион работает в парке «Акбота» с 2017 года. Однако срок аренды земельного участка подошел к концу, а на территории парка планируется реконструкция.

Стоимость колеса обозрения составляет 35 миллионов тенге. При этом собственник готов рассмотреть различные варианты сделки, включая частичный обмен на автомобиль.

Пока покупателей нет. Объявление о продаже мы разместили только вчера. Думаем, что предложение может заинтересовать как предпринимателей, так и инвесторов, - рассказал владелец.

Он отметил, что колесо обозрения находится в исправном состоянии и продолжает принимать посетителей. Все необходимые разрешительные документы, а также документы о прохождении технических испытаний и проверок имеются.

Владелец не скрывает, что предпочел бы сохранить объект в Актау. Для этого он обращался в акимат с просьбой предоставить другой земельный участок для переноса аттракциона. Однако конкретного решения предложено не было.

Мы открыты для любых вариантов. Колесо можно разобрать и перевезти в другой населенный пункт - например, в Жанаозен, Бейнеу или любой другой город Казахстана. Но если руководство города захочет сохранить его и установить в другом месте, мы готовы это обсудить, - отметил предприниматель.

Колесо обозрения могло бы стать украшением набережной и одной из туристических точек притяжения.

Думаю, если установить его на побережье, это был бы красивый объект для города. Мы, как жители Актау, ратуем за развитие и улучшение нашего любимого города, - подчеркнул владелец.

Пока аттракцион продолжает работать в обычном режиме.