Актау может остаться без колеса обозрения: аттракцион продают за 35 млн тенге

Одну из самых узнаваемых достопримечательностей Актау - колесо обозрения в парке «Акбота» - выставили на продажу за 35 миллионов тенге. Владелец не исключает, что аттракцион может покинуть город, если не найдётся новый земельный участок или покупатель, сообщает Lada.kz.
Колесо обозрения, которое уже почти восемь лет является частью городского пейзажа, выставили на продажу.
По словам владельца, аттракцион работает в парке «Акбота» с 2017 года. Однако срок аренды земельного участка подошел к концу, а на территории парка планируется реконструкция.
Стоимость колеса обозрения составляет 35 миллионов тенге. При этом собственник готов рассмотреть различные варианты сделки, включая частичный обмен на автомобиль.
Пока покупателей нет. Объявление о продаже мы разместили только вчера. Думаем, что предложение может заинтересовать как предпринимателей, так и инвесторов, - рассказал владелец.
Он отметил, что колесо обозрения находится в исправном состоянии и продолжает принимать посетителей. Все необходимые разрешительные документы, а также документы о прохождении технических испытаний и проверок имеются.
Владелец не скрывает, что предпочел бы сохранить объект в Актау. Для этого он обращался в акимат с просьбой предоставить другой земельный участок для переноса аттракциона. Однако конкретного решения предложено не было.
Мы открыты для любых вариантов. Колесо можно разобрать и перевезти в другой населенный пункт - например, в Жанаозен, Бейнеу или любой другой город Казахстана. Но если руководство города захочет сохранить его и установить в другом месте, мы готовы это обсудить, - отметил предприниматель.
Колесо обозрения могло бы стать украшением набережной и одной из туристических точек притяжения.
Думаю, если установить его на побережье, это был бы красивый объект для города. Мы, как жители Актау, ратуем за развитие и улучшение нашего любимого города, - подчеркнул владелец.
Пока аттракцион продолжает работать в обычном режиме.
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