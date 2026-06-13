Жителей Актау удивило ограждение в районе Голубой бухты

Жители Актау сообщили в редакцию Lada.kz об установленном ограждении на пляже в районе Голубой бухты. Появившийся забор вызвал вопросы у горожан, которые попросили выяснить его происхождение и законность проводимых мероприятий. В Тупкараганском районном акимате разъяснили ситуацию.

Фото жителей Актау

Сегодня, 12 июня, жителей, приехавших на отдых на пляж в районе Голубой бухты, удивило установленное в этом году ограждение.

Сегодня впервые с прошлого года приехали в Голубую бухту (Чертов палец), а там кто-то достраивает зону отдыха. Насколько эта зона правомерна? Нет ли здесь факта незаконной приватизации земельного участка и ведения коммерческой деятельности?, - задаются вопросом жители Актау.

На запрос редакции в Тупкараганском районном акимате сообщили, что в настоящее время СПК (социально-предпринимательская корпорация – прим. ред.) «Мадияр Усен» реализует проект по развитию этноаула на территории побережья Голубой бухты. Общая площадь проекта составляет 4 гектара.

Власти отметили, что общая площадь побережья Голубой бухты составляет порядка 50 гектаров. Ограничительные конструкции установлены лишь на отдельном участке площадью 4 гектара в целях обеспечения безопасности отдыхающих и упорядочения использования прибрежной территории.

Данные конструкции не являются ограждением, ограничивающим доступ граждан к побережью. Они предназначены исключительно для регулирования движения автотранспорта. Такое решение принято в связи с тем, что на данном участке фиксировались случаи бесконтрольного и скоростного передвижения автомобилей в непосредственной близости от отдыхающих и купающихся граждан. Основная цель установки ограничителей – обеспечение безопасности жителей и гостей региона, создание безопасных условий для детей и пешеходов, а также сохранение экологического состояния побережья. Кроме того, в последние годы участились случаи загрязнения территории бытовыми отходами и повреждения природного ландшафта вследствие свободного проезда транспорта, - разъяснили в акимате.

В администрации еще раз подчеркнули, что установленные конструкции не препятствуют свободному передвижению граждан по береговой линии. Они направлены исключительно на повышение уровня общественной безопасности, сохранение чистоты территории и создание комфортных условий для отдыха жителей и туристов.