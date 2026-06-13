Департамент госдоходов Мангистауской области опубликовал контакты таможенных постов

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По информации ведомства, для получения консультаций по вопросам таможенного оформления и деятельности таможенных органов можно обращаться по следующим номерам:

таможенный пост «Актау – Центр таможенного оформления» — (7292) 30-13-10, вн. 1140, 1152 и 1032;

таможенный пост «Аэропорт Актау» — (7292) 60-96-41;

таможенный пост «Морской порт» — (7292) 44-51-28;

таможенный пост «Курык» — (7292) 46-24-93;

таможенный пост «Темир-Баба» — (72937) 4-20-40;

таможенный пост «Бейнеу» — (72932) 2-13-80, 5-00-36;

таможенный пост «Тажен» — (72932) 2-55-73, 2-55-84, 2-55-57.

В Департаменте государственных доходов Мангистауской области отметили, что опубликованные контакты предназначены для оперативного взаимодействия с гражданами и представителями бизнеса по вопросам, связанным с таможенными процедурами и оформлением товаров.