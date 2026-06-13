Департамент госдоходов Мангистауской области опубликовал контакты таможенных постов

Департамент государственных доходов Мангистауской области напомнил жителям и участникам внешнеэкономической деятельности контактные телефоны таможенных постов региона, передаёт Lada.kz.
По информации ведомства, для получения консультаций по вопросам таможенного оформления и деятельности таможенных органов можно обращаться по следующим номерам:
В Департаменте государственных доходов Мангистауской области отметили, что опубликованные контакты предназначены для оперативного взаимодействия с гражданами и представителями бизнеса по вопросам, связанным с таможенными процедурами и оформлением товаров.
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