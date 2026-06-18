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18.06.2026, 09:03

Без жилетов и документов: чем рискуют владельцы маломерных судов в Мангистау

Общество 0 2 527 Ольга Максимова

С наступлением летнего сезона на водоемах Мангистауской области традиционно увеличивается количество прогулочных катеров, яхт, катамаранов, гидроциклов и других маломерных судов. Правила безопасной эксплуатации соблюдают не все. В ДЧС Мангистауской области рассказали, как обезопасить себя при отдыхе на воде, передаёт Lada.kz.

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С 1 июля в Казахстане начнут действовать новые нормы законодательства, согласно которым полномочия по надзору за безопасной эксплуатацией маломерных судов переходят от Министерства транспорта к органам Министерства по чрезвычайным ситуациям.

После вступления изменений в силу сотрудники ДЧС получат право останавливать маломерные суда для проверки документов, оценивать техническое состояние плавсредств, а также контролировать наличие обязательных средств спасения на борту.

По словам начальника управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области майора Раимбека Тумангалеева, вопросы безопасности на воде остаются актуальными для региона. В текущем году уже были зарегистрированы случаи, когда из-за неосторожного управления водным транспортом происходили инциденты с отдыхающими на сапбордах.

Как отметил представитель ДЧС, среди наиболее частых нарушений, выявляемых у владельцев маломерных судов в Мангистауской области, - отсутствие спасательных жилетов, эксплуатация судов без регистрационных номеров, неисправные или отсутствующие навигационные огни, несоблюдение правил судоходства, выполнение рискованных маневров и использование незарегистрированных плавсредств.

Отдельную обеспокоенность вызывает практика допуска несовершеннолетних к управлению водным транспортом. Между тем право на управление маломерным судном предоставляется только гражданам старше 18 лет, прошедшим соответствующую подготовку и получившим официальное удостоверение.

Специалисты подчеркивают, что безопасность на воде зависит не только от контролирующих органов и владельцев судов, но и от самих пассажиров. Перед поездкой на прогулочном катере, яхте, катамаране или другом арендованном плавсредстве отдыхающим рекомендуется убедиться в соблюдении элементарных мер безопасности.

Пассажиры вправе попросить судоводителя предъявить документы, подтверждающие право управления судном, и убедиться, что за штурвалом находится совершеннолетний человек с необходимой квалификацией. Также важно проверить наличие спасательных жилетов для всех находящихся на борту и убедиться в их исправности.

Кроме того, перед выходом на воду следует обратить внимание на наличие спасательного круга и проверить, соответствует ли количество пассажиров допустимой вместимости судна. Перегрузка значительно увеличивает риск аварийных ситуаций и снижает устойчивость плавсредства.

Не менее важным является визуальный осмотр технического состояния судна. Поводом для отказа от поездки могут стать запах топлива, следы утечки горючего или масла, повреждения корпуса, неисправное оборудование, а также отсутствие бортовых огней при эксплуатации судна в темное время суток.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять гидроциклам и скоростным катерам. Управление такими плавсредствами требует строгого соблюдения правил движения на воде и безопасной дистанции от купающихся людей, рыбаков, сапбордистов и других отдыхающих.

Для справки

Статья 582. Нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных судов, а также управление судном, в том числе маломерным судном, лицом, не имеющим права управления

1. Управление судном (в том числе маломерным), не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технического осмотра, или не несущим бортовых номеров и обозначений, или переоборудованным без соответствующего разрешения, или имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением правил загрузки норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания –  влечет штраф в размере 15 МРП. 
2. Управление судном, в том числе маломерным судном, лицом, не имеющим права управления этим судном или не имеющего прав при себе, или передача управления таким судном, в том лицу, не имеющему права управления, – влекут штраф в размере 10 МРП. 
3. Управление судном, в том числе маломерным судном, при отсутствии судовых документов, а также с нарушением требований, предъявляемых к судовым документам, – влечет штраф в размере 5 МРП. 
4. Управление судном, в том числе маломерным судном, с заведомо подложными или поддельными регистрационными бортовыми номерами и обозначениями – влечет штраф в размере 20 МРП. 
5. Управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств на лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве, – влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП. 
 

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