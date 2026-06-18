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18.06.2026, 11:18

Трансформатор едва не «спалил» многомиллиардный проект в Мангистау

Общество 0 3 611 Ольга Максимова

В Мангистау крупный инвестор неправильно оформил таможенные документы для трансформатора и едва не сорвал проект стоимостью 177 млрд тенге, передаёт Lada.kz.

Трансформатор. Иллюстративное фото envato.com
Трансформатор. Иллюстративное фото envato.com

Прокуратура Мангистауской области при координации Комитета по защите прав инвесторов обеспечила защиту законных интересов компании Carlsberg Central Asia, которая строит завод по производству безалкогольных напитков. Общий объем инвестиций в проект составляет 177 млрд тенге.

В ходе сопровождения инвестиционного проекта прокуратурой установлено, что при таможенном оформлении был задержан электрический трансформатор – ключевой элемент технологического оборудования, необходимый для запуска будущего производственного комплекса.

Причиной задержания стали ошибки, допущенные при заполнении таможенной декларации. Сложившаяся ситуация могла привести к серьезным последствиям для инвестора, включая риск привлечения к административной и уголовной ответственности по признакам контрабанды, а также существенно затянуть сроки реализации проекта.

В результате проведенной прокурорской проверки установлено отсутствие в действиях компании признаков уголовного правонарушения. Уполномоченным органом выдано официальное заключение об отсутствии состава преступления. Не подтвердились основания для привлечения инвестора к административной ответственности.

Технологическое оборудование было освобождено и направлено на производственную площадку для дальнейшей реализации проекта.

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