Внимание, водители! В Актау перекроют дорогу у кольцевой развязки

Водителей предупредили о временном ограничении движения транспорта из-за строительства центрального канализационного коллектора, сообщает Lada.kz.
По данным городского акимата, будет временно перекрыта автомобильная дорога между 16 и 19 микрорайонами в районе кольцевой развязки. Ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке центрального канализационного коллектора.
Дорожный участок будет закрыт для движения 20 и 21 июня.
Работы проводятся в рамках развития инженерной инфраструктуры города. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения в дорожном движении.
Чиновники попросили жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, ранее уже временно закрывали этот участок дороги в связи со строительно-монтажными работами 13 и 14 июня.
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