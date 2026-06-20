Внимание, водители! В Актау перекроют дорогу у кольцевой развязки

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По данным городского акимата, будет временно перекрыта автомобильная дорога между 16 и 19 микрорайонами в районе кольцевой развязки. Ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке центрального канализационного коллектора.

Дорожный участок будет закрыт для движения 20 и 21 июня.

Работы проводятся в рамках развития инженерной инфраструктуры города. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения в дорожном движении.

Чиновники попросили жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее уже временно закрывали этот участок дороги в связи со строительно-монтажными работами 13 и 14 июня.